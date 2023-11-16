  • BIST 7766.24
  • Altın 1825.177
  • Dolar 28.6642
  • Euro 31.2744
  • Lefkoşa 24 °C
  • Mağusa 24 °C
  • Girne 24 °C
  • Güzelyurt 22 °C
  • İskele 24 °C
  • İstanbul 14 °C
  • Ankara 10 °C
SON DAKİKAAB: Gazze'de çatışmalara derhal ara verilmeli

AĞIR CEZADA GERGİN DURUŞMA

» »
Girne Çatalköy mevkiinde evine giderken hain bir pusuya düşürülerek öldürülen Kıbrıslı Türk İş İnsanı Halil Falyalı ve beraberinde şoförü Murat Demirtaş’ın suikastıyla ilgili dokuzuncu duruşma gerçekleşti…
AĞIR CEZADA GERGİN DURUŞMA

 IŞIK VE GÜLCE YENİDEN MAHKEMEDE…

KKTC'de organize bir şekilde düzenlenen suikast 8 Şubat 2022 tarihinde meydana geldi. Suikastın gerçekleşmesinde adı gecen eli kanlı suikast timi üyeleri Ömer Tunç, Veysel Sare ve Musa Çiçek yeniden Girne Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargı huzuruna çıkarıldı. Duruşmada kanlı suikastın en yakın iki tanığı Türkistan Gülce ve Halil Işık tanık olarak dinlendi. Olay günü ve gecesi hakkında yaşananları anlatan Işık ve Gülce’ye savunma avukatları çapraz sorgulama yaptı.


“60-70 METRE UZAĞA KAÇTIM”...

Olay gecesiyle ilgili olarak, “Ateş açıldığı an kimseyi görmedim” diyen Türkistan Gülce, ateş başladıktan sonra olay yerinden 60-70 metre batıya doğru koştuğunu, silah sesleri bittikten sonra havaya 2 el ateş açtığını iddia etti. Gülce ağır ceza mahkemesindeki ifadesine göre, “Ateş sesleri bittikten sonra Halil Falyalı’nın aracının yanına geldim. Olay sırasında ateş edenleri görmedim” dedi. Gülce, olay yerinde herhangi bir sivilin olup olmadığını hatırlamadığını, olaydan sonra olay yerinin kalabalıklaştığını söyledi.


SİVİL KİMSEYİ GÖRMEMİŞ!...

 

Savcılığın 9.tanığı olarak mahkemeye çıkarılan Halil Işık ise ifadesinde olay gecesini anlatarak, ateş açıldığı sırada Türkistan Gülce’yi görmediğini kendisinin de “koruma” aracının yanında olduğunu iddia etti.  Savunma avukatı Süleyman Özsoylular’ın olay bittikten sonra olay yerinde herhangi bir sivil var mıydı sorusu üzerine Işık, hayır kimse yoktu diye yanıt verdi. Ardından olayın ilk görgü tanıklarından biri olan Ender Faikoğlu’nun ifadesini hatırlatan Savunma makamı Işık’a iddia ediyorum ki, doğruyu söylemiyorsun deyince kısa süreli bir gerginlik yaşandı. Halil Işık olay yerinde olayın hemen ardından bir sivil olduğunu ısrarla inkâr etti. 


SALONDA SAVUNMA AVUKATI İLE TANIK ARASINDA GERGİNLİK…

Işık, olay gecesi merhum Halil Falyalı’nın aracı kurşunlanmaya başladıktan sonra havaya 3 el ateş ettiğini, kendisi ateş ettikten 5 saniye sonra ateşin kesildiğini iddia etti. Özsoylular, “Sen güvenliksin görevini doğru şekilde yapmadın. Korumakla mükellef olduğun adam öldürülürken kendi can güvenliğini düşündün” diyerek, “Görevini doğru yaptığına inanıyor musun?” diye sordu. Sorunun üzerine Özsoylular ve Işık arasında kısa süreli gerginlik yaşandı. 


POLİSE VERİLEN İLK İFADEYE “BAKIŞARAK” KARAR VERİLMİŞ...

Işık olay gecesi ateş sesleri kesildikten sonra maktul Halil Falyalı’nın aracının yanına gittiğini, Türkistan Gülce’nin daha sonra batıdan geldiğini ifade etti. Olay günü, suikastın ardından cenazeye katılabilmek için zaman kazanmak adına polise farklı ifade verdiklerini sonrasında ise gönüllü ek ifade verdiklerini belirtti. Savunma Avukatı Süleyman Özsoylular, “Türkistan Gülce ile ilk ifadenizi birlikte mi vermeye karar verdiniz? İkiniz de böyle söylüyorsunuz. Olay anında mı bu ifadeyi vermeye karar verdiniz? Bakışarak mı karar verdiniz?” sorusuna, Halil Işık, “Evet” yanıtını verdi. 
Duruşma 23 Kasım 2023 Perşembe günü saat 11.30’a ertelenirken, İstanbul 36. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki karar duruşması ise 16 Kasım'da (yarın) görülecek.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Uyuşturucuyu aldığı şahıs aranıyor...16 Kasım 2023 Perşembe 16:26
  • Uyuşturucu zanlısı Cezaevi'ne gönderildi, mahkeme avlusunda ortalık karıştı!16 Kasım 2023 Perşembe 16:25
  • Sahte çalışma vizesi ile KKTC'ye geldiler... Cezaları belli oldu!16 Kasım 2023 Perşembe 16:25
  • Enver Bahçeciler hakkında karar yarın verilecek...16 Kasım 2023 Perşembe 16:09
  • Enver Bahçeciler hakkında karar yarın verilecek...16 Kasım 2023 Perşembe 16:09
  • GMTMK'da bu kez de okulun duvarı boydan boya yarıldı...16 Kasım 2023 Perşembe 16:07
  • Komitede DAÜ konuşuldu... DAÜ Rektörü: Gelirlerimizi artırmak için can suyuna ihtiyaç var16 Kasım 2023 Perşembe 16:06
  • The Guardian gazetesi: Ruslar, KKTC’yi “sığınak” olarak görmeye başladı16 Kasım 2023 Perşembe 16:02
  • Hasipoğlu: TDT bizim için çok önemli16 Kasım 2023 Perşembe 15:34
  • Arıklı: Türk dünyasında ilişkileri güçlendirelim, iş birliğini artıralım16 Kasım 2023 Perşembe 15:24
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti