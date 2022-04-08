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Ağır Silahlı ve Maskeli Kişiler Rum Polisi ve Başsavcılığını Tehdit Etti

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Ağır Silahlı ve Maskeli Kişiler Rum Polisi ve Başsavcılığını Tehdit Etti
Ağır Silahlı ve Maskeli Kişiler Rum Polisi ve Başsavcılığını Tehdit Etti

Eli silahlı, maskeli ve kimisi asker üniforması giyen bir grup, önemli suçlarda itirafçı olarak tanık koruma programına alınan kişiler konusunda Rum polisi ve Başsavcılığına videolu tehdit mesajı gönderdi.

Politis, “Silahlı Suçlular Polisleri, Savcıları ve Koruma Altındaki Tanıkları Tehdit Ediyor” başlıklı haberinde, polisin eline birkaç gün önce geçen tehdit videosunda “koruma altındaki tanıkları, onlara destek verenlerin (polisler, savcılar, tercümanlar, vb.) cezalandırma tehdidinde bulunulduğunu yazdı.

Gazeteye göre videoda yüzlerini maske, bandana, şapka vb. ile gizlemiş 6 kişi görülüyor. Kişilerden 3’ünün elinde tanksavar roketatarı, ağır makineli tüfekler görünürken bir tanesi elindeki tehdit yazısını kameraya tutuyor. Kimsenin konuşmadığı, herhangi bir ses de işitilmeyen videoda gösterilen ve İngilizce olarak kaleme alınan tehdit yazısında “Alfa Kardeşler” ismi/başlığı kullanılmış.

“Alfa Kardeşler koruma programı altında bulunan yalancı şahitlerin ifadelerinin iptal edilmesini, korunan tanık statüsü verilenlerin Merkezî Cezaevi’ne geri dönmesini, kendilerine verilen bütün malî menfaatlerin kesilmesini, ifade vermeleri karşılığında bu kişilere verilen paralarla ilgili bilgilerin yayımlanmasını ve onlarla iş birliği yapan polislerin kovuşturulmasını istiyor” deniliyor.

Taleplerinin kabul edilmesi halinde, hepsinin güvenlik içinde yaşamaya devam edeceği ancak reddedilmesi halinde “yalancı şahitler, yozlaşmış polisler ve ailelerine, onlarla iş birliği yapanlara (savcılar, avukatlar ve tercümanlar) karşı güç kullanılacağı” belirtilen yazıda, “Asla unutmayacağımız kardeşlerimizin serbest bırakılması ümidiyle bütün onurlu insanları yalancı şahitlerin karşısında durmaya çağırıyoruz” denildi.

Gazete, Rum polisinin tehdidi ciddiye aldığını ve derhal Başsavcı Yorgos Savvidis ve Başsavcı Yardımcısı Yorgos Angelidis’i bilgilendirdiğini, gerekli bütün önlemleri aldığını haberine ekledi.

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