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Ağır sırt çantaları çocuklarda ortopedik problemlere sebep oluyor

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Ağır sırt çantaları çocuklarda ortopedik problemlere sebep oluyor
Ağır sırt çantaları çocuklarda ortopedik problemlere sebep oluyor

Ağır çantaların çocukların kas ve iskelet sistemlerine zarar verdiğine dikkat çeken Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Op. Dr. Jotyar Ali, “Okul çağındaki çocuklarımızın sırt, kalça ve omuz ağrılarının önemli bir nedeni olan ağır ve ergonomik olmayan çanta taşınma alışkanlığı ortopedik problemlere sebep oluyor” dedi.

Medicana International İstanbul Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Op. Dr. Jotyar Ali, ağır sırt çantaların ortopedik problemlere sebep olması hakkında açıklamalarda bulundu. Okul çağındaki çocuklar arasında sırt problemlerinin artmasından okul çantalarının sorumlu olduğunu vurgulayan Op. Dr. Jotyar Ali, “Bilim adamları, bir çocuğun herhangi bir hasara yol açmadan taşıması gereken maksimum miktarın kendi vücut ağırlığının yüzde 10'u civarında olduğunu bildirmişler. Vücut ağırlıklarının yüzde 15'ini taşırlarsa, yaşlandıkça sırt problemleri gelişme riski artar. Kişinin vücut ağırlığının yüksek bir yüzdesini çok kısa bir süre içinde taşımak bile zararlı bir etkiye sahip olacaktır. Ayrıca, modadaki değişiklikler sorunun daha da kötüleşmesine neden olabilir. Sırt çantaları artık daha yaygın olarak yalnızca bir omuza takılıyor, vücudun bir tarafındaki yükü iki katına çıkarıyor ve potansiyel olarak çocuğun boynunda ve kalçalarında daha fazla sorun oluşturabiliyor” dedi.

“ÇOCUKLARIN SIRT ÇANTALARININ DÜZGÜN TAKILDIĞINDAN EMİN OLUN”

Çocuğunuzla okul için günlük gereksinimleri hakkında konuşulması gerektiğini vurgulayan Op. Dr. Jotyar Ali, “Örneğin, almaları gerektiğini düşünseler bile, her gün çok fazla kitap almaları gerekmeyebilir. Ayrıca okulda çocuklara ayrılmış kişisel dolaplar bu sorunu çözmede yardımcı olabilir, bu da her şeyi sırtlarında taşıma ihtiyacını ortadan kaldıracaktır. Bu, çocuğunuzun sırt çantasındaki ağırlık miktarını büyük ölçüde azaltarak kendilerini zorlamalarını önleyebilir. Sık sık çantaların boşaltıp kullanılmayan yüklerin çıkarılması rutin haline getirilmeli. Çocuğunuzun sırt çantasını düzgün taktığından emin olun. Daha ağır kitaplar sırtlarına, en yakın şekilde istiflenmeli ve kayışlar, çocuğunuz onu giyerken sırt çantasının kolayca yukarı ve aşağı hareket etmemesi için sıkıca çekilmelidir. Bu, çocuğunuzun taşıması gereken herhangi bir ağırlığın, daha sonra ağrılı olabilecek bir noktaya odaklanmak yerine, çocuğunuzun tüm sırtına eşit olarak dağıtılmasını sağlar” şeklinde konuştu.

“ÇOCUĞUNUZUN DURUŞUNA DİKKAT EDİN”

Ailelere çocuklarının duruşlarına dikkat edilmesi konusunda uyarılarda bulunan Op. Dr. Jotyar Ali, “Çocuğunuzun duruşuna dikkat edin. Bir kişinin oturma şekli genellikle sırtının nasıl hissettiğini ortaya çıkarır ve birçok çocuk genellikle küçük ağrı ve sızılardan şikâyet etmekten hoşlanmaz. Sürekli kambur duruyorlarsa veya otururken daha yayılmış bir şekilde ayaklarını öne sürerek oturuyorsa, muhtemelen daha rahat bir pozisyon bulmaya çalışıyorlardır. Böyle bir davranış görürseniz, nazikçe onlara sırtlarının ağrıyıp ağrımadığını sorun. Bir ayağını altına sıkıştırarak oturmak da dikkat edilmesi gereken bir diğer sırt ağrısı işareti olabilir” ifadelerini kullandı.

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