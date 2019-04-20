Motorlu araçların yollarda uyması gereken hız sınırlarıyla ilgili yeniden düzenlemeye gidildi ve ağır vasıtalarla yarı römorklu çekici araçlar için hız limitleri düşürüldü.

Motorlu araçların yollarda uyması gereken hız sınırlarıyla ilgili yeniden düzenlemeye gidildi ve ağır vasıtalarla yarı römorklu çekici araçlar için hız limitleri düşürüldü.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan’ın 21/1974 sayılı Motorlu Araçlar ve Yol Trafik (Değişiklik) Yasası’nın 6. maddesi tahtında yayımladığı “Hız Sınırının Kısıtlanması Hakkında Bildiri”, Resmi Gazete’de de yer alarak yürürlüğe girdi.

BAĞZIBAĞLI: “DURMA MESAFELERİNDE ZAFİYET VARDI”

TAK muhabirinin, bildirinin gerekçesiyle ilgili sorularını yanıtlayan Bakanlık Müsteşarı Kemal Bağzıbağlı, mevcut yasa ve tüzüklerde hız sınırlamaları belirlenirken araç cinslerinin dikkate alınmadığını ve özellikle ağır tonajlı araçların hız limitleriyle ilgili durma mesafelerinde zafiyet olduğunun, bunun yaşanan trafik çarpışmalarında kötü şekilde tecrübe edinildiğini söyledi.

Bağzıbağlı, mevcut mevzuatta yarı römorklu çekici araçların (birleştirilmiş araçların) hız limitlerinden muaf olduğunun yazıldığını kaydederek, “Trafik güvenliğine verdiğimiz önem çerçevesinde yayımlanan bildiri ile araçların seyrettikleri hıza göre durma mesafeleri hesaplanarak, yeni hız limitleri ve yarı römorklu çekici araçların hız limitleri de yeniden belirlenip kapsama alınmıştır” dedi.

Hız limitleri kurallarına uyulmasının ciddi önem taşıdığını vurgulayan Müsteşar Bağzıbağlı, şu uyarılarda bulundu:

“Trafik güvenliği açısından ağır vasıta kullanan şoförlerin, hız limitlerine uyması, araçların taşıma limitlerini aşmayacak şekilde yük taşımaları gerekmektedir. İhlal edilecek her km/saat hız limiti, orantılı olarak fren mesafesini artıracaktır. Örneğin 50km/saat hızla giden bir aracın fren mesafesi, 65km/saat giden bir aracın fren mesafesinden 16 metre daha kısadır. Dolayısıyla, ağır vasıta şoförlerinin belirlenen hız sınırlandırmaları içerisinde seyretmeleri, ölümlü veya ağır yaralanmayla sonuçlanacak çarpışmaların meydana gelmesini önleyecektir.

YÜK MİKTARLARINA SINIRLAMAYA DA YENİ DÜZENLEME GELİYOR

Söz konusu ağır vasıtaların taşıyabilecekleri yük miktarının sınırlandırılmasına yönelik çalışmalarımız da son aşamasına gelmiştir. Kısa bir süre sonra bu konuda hazırlanan tüzük değişikliği tamamlanıp Bakanları Kurulu’nun onayına sunulacaktır.”

HIZ SINIRININ KISITLANMASI HAKKINDA BİLDİRİ

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan’ın ilgili yasanın verdiği yetkiyle yayımladığı bildiriye göre, 11 Nisan’dan itibaren sürücülerin kullandıkları araçların cinsine göre yollardaki hızları yeniden belirlendi.

Bölünmüş yollar olan Gönyeli kavşağı Lefkoşa – Gazimağusa, Gönyeli Kavşağı Lefkoşa – Girne ve Ercan Yonca Kavşağı – Ercan Havaalanı yolunda Motorlu Araçlar ve Yol Trafik (Değişiklik) Yasa ve Tüzüğünde yazılı kayıt ve şartlar dışında, aksine bir işaret bulunmadıkça hız azaltmayı gerektirmeyen yol ve trafik şartlarında meskun mahaller dışında taşıt cinsleri için azami sürat hadleri şöyle tespit edildi:

“Otomobiller (salon arabalar) 100 Km/Saat; Minibüs, Otobüs, Kamyonet 80 Km/Saat; Kamyon ve Yarı RömorkluÇekici 75 Km/Saat; Tam Römorklu Çekici 65 Km/Saat; Motosiklet 85 Km/Saat; Tehlikeli Madde ve Özel Yük Taşıyan Araçlar 65 Km/Saat; lastik tekerlekli traktörler giremezler; arızalı aracı çeken araçlar 50 Km/Saat; Harfiyat Kamyonları, Beton Mixerleri 60 Km/Saat.

Bölünmüş yollar Gazimağusa – Boğazköy yolu, Ercan Yonca Kavşağı – İskele – Bahçeler yolu, Çatalköy Kavşağı Girne – Karşıyaka yolu ve Lefkoşa – Güzelyurt yolunda otomobiller (salon arabalar) 90 Km/Saat; Minibüs, Otobüs, Kamyonet 75 Km/Saat; Kamyon ve Yarı Römorklu Çekici 50 Km/Saat; Tam Römorklu Çekici 45 Km/Saat; Motosiklet 75 Km/Saat; Tehlikeli Madde ve Özel Yük Taşıyan Araçlar 50 Km/Saat; Lastik Tekerlekli Traktör 30 Km/Saat; Arızalı aracı çeken araçlar 25 Km/Saat; Harfiyat Kamyonu, Beton Mixeri30 Km/Saat; Lastik Tekerlekli İş Makinaları 20 Km/Saat.

2. sınıf yollar olan Karşıyaka –Çamlıbel- Güzelyurt – Gemikonağı yolu, Yılmazköy – Çamlıbel yolu, (Lefkoşa –Gazimağusa) ayırımı Girne ayırımı – Esentepe – Tatlısu Yolu ve Boğazköy – Yenierenköy yolunda otomobiller (salon arabalar) 80 Km/Saat; Minibüs, Kamyonet 65 Km/Saat; Otobüs 65 Km/Saat; Kamyon ve Yarı Römorklu Çekici 45 Km/Saat; Tam Römorklu Çekici 40 Km/Saat; Motosiklet 75 Km/Saat; Tehlikeli Madde ve Özel Yük Taşıyan Araçlar 50 Km/Saat; Lastik Tekerlekli Traktör 25 Km/Saat; Arızalı aracı çeken araçlar 20 Km/Saat; Harfiyat Kamyonu, Beton Mixeri 30 Km/Saat.

3. sınıf ve diğer köy yollarında ise Otomobiller (salon arabalar) 70 Km/Saat; Minibüs, Kamyonet 60 Km/Saat; Otobüs 60 Km/Saat; Kamyon ve Yarı Römorklu Çekici 35 Km/Saat; Tam Römorklu Çekici 25 Km/Saat; Motosiklet 60 Km/Saat; Tehlikeli Madde ve Özel Yük Taşıyan Araçlar 30 Km/Saat; Lastik Tekerlekli Traktör 15 Km/Saat; Arızalı aracı çeken araçlar 10 Km/Saat; Harfiyat Kamyonu, Beton Mixeri 30 Km/Saat.”

Hız Sınırının Kısıtlanması Hakkında Bildiri’ye göre, meskun mahaller içinde aksine bir işaret bulunmadığı hallerde ve hız azaltmayı gerektirmeyen yol ve trafik şartlarında, tehlikeli madde taşıyanlar saatte 25 km, diğer araçlar saatte 50 km hız yapabilecek. Lastik tekerlekli traktör ve arızalı araç çeken araçlar meskun mahaller içinde ve dışında saatte 25 km’den fazla hız yapamayacak.

Bildirideki kurallarla lastik tekerlekli iş makinalarının bölünmüş yollara girmeleri yasaklandı. 1. ve 2. sınıf yollara ise izinli olarak girebilecekler ve azami hızları da 20 km/saat ile sınırlandırıldı. Paletli iş makinaları ise hiçbir yola giremeyecek.

DAĞ YOLUNDA HIZ 45 KM/SAAT

Lefkoşa - Girne dağ yolunu kullanacak otomobil, minibüs ve kamyonetlerin azami hızları 45 km/saat ile sınırlandırıldı.

Çekici, kamyon ve otobüslerin yardımcı fren sistemleri aktif ve 10 yaşından küçük olmaları halinde 35 km/saat azami hızları olmalı ve 3’üncü vitesi kullanmaları gerekiyor. Çekici, kamyon ve otobüslerin 10 yaşından büyük olmaları halinde ise azami hızları 20 km/saatle sınırlandırıldı ve 2’nci vitesi kullanmaları zorunlu kılındı.

Bakan Atakan imzalı bildiride, sürücülerin, kavşaklara yaklaşırken, dönemeçlere girerken, tepe üstlerine yaklaşırken, dolambaçlı yollarda ilerlerken, yaya geçitlerine, hemzemin geçitlere, tünellere, dar köprü ve menfezlere yaklaşırken, karayollarında inşaat ve tamirat sahalarına yaklaşırken, yol ve trafik durumunun icap ve şartlarına göre gereken diğer yerlerde kullandıkları aracın süratini azaltmaya mecbur oldukları vurgulandı.