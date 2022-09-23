Ağır Yaralama Ve Kanunsuz Bıçak Taşıma

22.09.2022 tarihinde, saat 00:30 sıralarında, Gazimağusa’da, Bahriyeli Sokak üzerinde bulunan bir işletme içerisinde, aralarında yaşanan tartışma sonucu O.F.Ç.(E-27), tasarrufunda kanunsuz olarak bulundurduğu bıçak ile Uğur İLGUN’u kalça, kol, sırt ve karın kısımlarından ağır şekilde yaralamıştır.
Olay sonucu yaralanan Uğur İLGUN, Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından taburcu olmuştur. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.
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