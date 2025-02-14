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Ağır yaralamaya 2 yıl hapis

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Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi’nde “ağır yaralama”, “vahim zarar”, “yaralama”, “ciddi darp”, “darp”, “kanunsuz bıçak taşıma”, “sarhoşluk” suçlarından yargılanan Enes Karasakal, iki yıl hapis cezası aldı.
Ağır yaralamaya 2 yıl hapis

 Füsun Cemaller’in başkanlığında, Kıdemli Yargıç Vedia Berkut Barkın ve Yargıç Tutku Candaş’dan oluşan Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi heyetinin verdiği kararı, Barkın okudu.

  Yargıç, sanığın Surlariçi’nde 11 Mayıs 2024 tarihinde saat 03.00’de bir barın önünde kendisini dışarıya çıkardıkları gerekçesiyle, 183 promil alkollü içki tesiri altında olduğu bir esnada tasarrufunda kanunsuz olarak bulundurduğu çakıyı sağ eli ile konu eğlence mekanında güvenlik görevlisi olarak çalışan K.P.’nin sol göğüs kafesi kısmına sokup göğüs kafesini delerek 2 cm genişliğinde kesi oluşmasına,

Y.U.’nun sol omuzuna doğru sallayıp 7 cm genişliğinde ve 2 cm derinliğinde kesik oluşmasına neden oldurduğunu söyledi.

Barkın, sanığın işlediği ağır yaralama suçu için ceza yasasının ömür boyu hapis cezası öngördüğüne vurgu yaptı. Barkın, konu suça öngörülen hapis cezasını suçun ciddiyetini ortaya koyduğunu belirtti.

Barkın, “Kişilerin vücut bütünlüğü Anayasa’mızda düzenlenen ve koruma altına alınan bir hak olup, kimsenin hangi şartlar altında olursa olsun, bilinçli bir şekilde bir başkasını kaba kuvvet kullanarak ağır yaralamaya veya vahim zarara uğratmaya hakkı yoktur” ifadelerini kullandı.

   Kıdemli Yargı, sanığın konu suçu güvenlik görevlilerinin tahriki altında işlemesi, müşterilerin ayakta tedavi edilmeleri, sanığı affetmiş olmalarını, annesinin 4. evre kanser hastası olmasını i, pişman olup, suçunu kabul ederek, adaletin erken tecellisine katkı koymasını sanığın lehine değerlendirdiklerini belirtti.

Yargıç, öte yandan bu tür suçların ciddiyetine vurgu yapıp, mahkemelerin bu tür suçları hafife almasının mümkün olmadığını ve kamu yararı gereği caydırıcı ve ibret verici cezalar verilmesi gerektiğini kaydetti.

   Sanığın lehine ve aleyhine olan tüm hususlara değinen Barkın, sanığa oybirliği ile iki yıl hapis cezası verdiklerini açıkladı.

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