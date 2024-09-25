Ağır Yaralanma ile Sonuçlanan Trafik Kazasında İki Sürücü Tutuklandı

22 Eylül 2024 tarihinde, saat 10:30 sıralarında Lefkoşa'nın Haspolat bölgesinde meydana gelen trafik kazasında, Merve KAYA (28) yönetimindeki ZSY 167 plakalı salon araç, Bülent Ecevit Caddesi kavşağında durmadan anayola giriş yaparken, o esnada kavşaktan sağdan gelmekte olan Salih HARMANLI (51) yönetimindeki JT 216 plakalı kamyonet ile çarpıştı.

Kaza sonucunda ZSY 167 plakalı araçtaki yolcu Pınar KAYA (26), iç organ yaralanması teşhisiyle Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı ve tedavisinin ardından müşahede altına alındı. Kazada ilk etapta Merve KAYA tutuklandı.

Yürütülen ileri soruşturmada, kazaya karışan JT 216 plakalı kamyonet sürücüsü Salih HARMANLI’nın, dikkatsiz sürüş yaptığı ve yol kavşağına yaklaşırken hızını indirmediği belirlendi. Ayrıca, tehlikeli bir şekilde önde giden aracı geçtiği sırada kaza meydana geldiği tespit edildi. Her iki araç sürücüsünün de kazada sorumlu olduğu ortaya çıktı.

Salih HARMANLI da tutuklandı ve olayla ilgili soruşturma devam ediyor. Yetkililer, trafik güvenliğinin artırılması adına dikkatli olunması gerektiğini vurguladı.