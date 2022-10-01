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Ağırdağ bölgesindeki yangın kontrol altında!

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İtfaiye Müdürü Ramadan Gürpınar, Ağırdağ bölgesinde çıkan yangının kontrol altına alındığı ancak tehlikenin henüz geçmediğini duyurdu.
Ağırdağ bölgesindeki yangın kontrol altında!

Yangın, rüzgarında etkisiyle civardaki evlere ve Ağırdağ İlkokulu'na sıçradı. Bölgedeki yerleşim yerlerinin tahliyesi ise kısa süre içerisinde gerçekleşti. 

Yangına, polis itfaiye ekiplerinin yanı sıra Orman Dairesi, Sivil Savunma, askeri personel, belediyelere ait tankerler ve bölge halkının müdahale etti.

Saat 04'de İtfaiye Müdürü Ramadan Gürpınar, BRT'ye yaptığı açıklamada, yangının kontrol altına alındığını ancak tehlikenin henüz geçmediğini duyurdu. 

Gürpınar, hava şartlarından dolayı yangının tekrar alevlenmesinin söz konusu olabileceğini belirterek, soğutma çalışmalarının devam ettiği vurguladı. 

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