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Ağırdağ-Dağyolu İlkokulu Kız Hentbol Takımı, Dikmen Belediyesini ziyaret etti

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Ağırdağ-Dağyolu İlkokulu Kız Hentbol Takımı, Dikmen Belediyesini ziyaret etti
Ağırdağ-Dağyolu İlkokulu Kız Hentbol Takımı, Dikmen Belediye Başkanı Yüksel Çelebi’yi ziyaret etti

Ağırdağ-Dağyolu İlkokulu Şampiyon Kız Hentbol Takımı, Dikmen Belediye Başkanı Yüksel Çelebi’yi makamında ziyaret etti.

Ziyarete Ağırdağ-Dağyolu Kız Hentbol takımı öğrencileri ile öğretmenleri ve Dikmen Belediyesi As Başkanı katıldı.

Ziyaret sırasında konuşma yapan Dikmen Belediye Başkanı Yüksel Çelebi, Ağırdağ- Dağyolu İlkokulu kız hentbol takımının sporda gösterdiği başarıdan dolayı kutlayarak, başarılarının devamını diledi.

Ziyaret sırasında şampiyon kız hentbol takımı Dikmen Belediye Başkanı Yüksel Çelebi ile pasta keserek şampiyonluklarını doyasıya kutladılar.

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