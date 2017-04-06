Ağırdağ-Dağyolu İlkokulu Kız Hentbol Takımı, Dikmen Belediyesini ziyaret etti

Ağırdağ-Dağyolu İlkokulu Şampiyon Kız Hentbol Takımı, Dikmen Belediye Başkanı Yüksel Çelebi’yi makamında ziyaret etti.
Ziyarete Ağırdağ-Dağyolu Kız Hentbol takımı öğrencileri ile öğretmenleri ve Dikmen Belediyesi As Başkanı katıldı.
Ziyaret sırasında konuşma yapan Dikmen Belediye Başkanı Yüksel Çelebi, Ağırdağ- Dağyolu İlkokulu kız hentbol takımının sporda gösterdiği başarıdan dolayı kutlayarak, başarılarının devamını diledi.
Ziyaret sırasında şampiyon kız hentbol takımı Dikmen Belediye Başkanı Yüksel Çelebi ile pasta keserek şampiyonluklarını doyasıya kutladılar.
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