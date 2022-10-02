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Ağırdağ Yangını bilançosu; Beş ev ve dört araç yanarak zarar gördü

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Ağırdağ Yangını bilançosu; Beş ev ve dört araç yanarak zarar gördü
Ağırdağ Yangını bilançosu; Beş ev ve dört araç yanarak zarar gördü

Polisten yapılan açıklamada, cuma günü, saat 23.45 sıralarında, Ağırdağ’da Benek Sokak üzerinde, şiddetli rüzgârın etkisiyle, elektrik hatlarının birbirine temas ederek çıkan kıvılcımların kuru otları tutuşturması sonucu bir yangın meydana geldiği ifade edildi.

Açıklamada, yangın ile ilgili yapılan detaylı incelemede, 2 evin çatısı, 1 evin çatı ve pencereleri, 1 evin kapı ve pencereleri, klima dış ünitesi ile evin avlusundaki ambar odası, ahşap çardak ve plastik su deposu, kullanılmayan eşyasız bir evin iç kapı ve pencereleri ile 4 aracın zarar gördüğünün tespit edildiği kaydedildi.

Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor. 

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