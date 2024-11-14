Ağırdağ’da Alkollü Şahıstan Tehdit ve Hasar Olayı

13 Kasım 2024 tarihinde saat 22:30 sıralarında Ağırdağ’da meydana gelen olayda, 36 yaşındaki A.C., 277 miligram alkollü içki etkisi altında iken, daha önceden sorun yaşadığı komşusuna yönelik tehdit ve rahatsızlık oluşturdu. A.C.’nin, elinde bulundurduğu nacakla komşusuyla kendi evi arasındaki bahçe duvarına zarar vererek, kasten kırdığı ve komşusuna şiddet kullanma tehdidinde bulunduğu tespit edildi.

Ayrıca, yüksek sesle bağırarak çevreye rahatsızlık verdiği kaydedildi.

Polis ekipleri tarafından olay yerinde tutuklanan A.C. hakkında soruşturma sürüyor. Olay, mahallede huzursuzluk yaratırken, yetkililer bu tür vakaların önlenmesi için tedbirlerin arttırılacağını belirtti.