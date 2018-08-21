Ağırdağ'da tespit edilen kaçak et kesimi, Veternier Dairesi tarafından durduruldu

Ağırdağ’da Hasan Sucuoğlu’nun, veteriner hekim kontrolü yapılmadan, uygun olmayan şartlarda kesim yaptığı tespit edildi.
Yapılan kesim Veteriner Dairesi tarafından durduruldu.
Bahsi geçen kişi hakkında yasal işlem başlatıldı.
Ağırdağ’da Hasan Sucuoğlu’nun, veteriner hekim kontrolü yapılmadan, uygun olmayan şartlarda kesim yaptığı tespit edildi.
Yapılan kesim Veteriner Dairesi tarafından durduruldu.
Bahsi geçen kişi hakkında yasal işlem başlatıldı.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.