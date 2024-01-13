Ağırdağ'da Zorla İşgal: A.S., İzinsiz Hayvan Ağılı Kurarak Araziyi İşgal Etti

Ağırdağ'da Hukuki Skandal: A.S., Mal Sahibinden İzinsiz Küçükbaş Hayvan Ağılı Kurarak Araziyi Zorla İşgal Etti, Yasal İşlem Başlatıldı ve Soruşturma Derinleşiyor"
24 Ağustos 2023 - 12 Ocak 2024 tarihleri arasında A.S. (E-55), Ağırdağ'da bir arazi içerisine mal sahibinden izin almadan küçükbaş hayvan ağılı kurarak, söz konusu araziyi zorla işgal etti. Bu hukuki skandal, şahıs hakkında başlatılan yasal işlemlerle birlikte soruşturmanın derinleşmesine neden oldu. Olayın detayları ve işgali gerçekleştiren kişinin motivasyonu üzerine yoğunlaşan yetkililer, kamuoyunu aydınlatmak amacıyla çalışmalarını sürdürüyor.
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