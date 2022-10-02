Ağırdağ'daki Yangın Hakkında Gelişme

30.09.2022 tarihinde, saat 23:45 sıralarında, Ağırdağ’da Benek Sokak üzerinde, şiddetli rüzgarın etkisiyle, elektrik hatlarının birbirine temas ederek çıkan kıvılcımların kuru otları tutuşturması sonucu bir yangın meydana geldi.

Yangın ile ilgili yapılan detaylı incelemede, 2 evin çatısı, 1 evin çatı ve pencereleri, 1 evin kapı ve pencereleri, klima dış ünitesi ile evin avlusundaki ambar odası, ahşap çardak ve plastik su deposu, kullanılmayan eşyasız bir evin iç kapı ve pencereleri ve 4 aracın yanarak zarar gördüğü tespit edilmiştir.

Soruşturma devam etmektedir.