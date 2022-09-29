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Ağırlık egzersizleriyle spor yapmak erken ölüm riskini yüzde 41 ila 47 düşürebiliyor

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Ağırlık egzersizleriyle spor yapmanın hastalıkları önlemeye ve erken ölüm riskini yüzde 41 ila 47 düşürmeye yardımcı olduğu tespit edildi.
Ağırlık egzersizleriyle spor yapmak erken ölüm riskini yüzde 41 ila 47 düşürebiliyor

Bilim insanları ağırlık egzersizleri dahil spor aktivitelerinin hastalıkları önleme ve insan yaşamına etkisini araştırdı.

Ağırlık kullanılmadan yapılan egzersizlerin daha düşük oranda ölüm riskiyle ilişkili olduğu bilinirken ağırlıklarla spor yapmanın etkileri ise merak konusuydu.

Bu kapsamda, ABD Ulusal Kanser Enstitüsündeki akademisyenler tarafından 1998-2016'da yaş ortalaması 71 olan yaklaşık 100 bin yetişkinin ağırlık egzersizleriyle yaptıkları spora dair veriler incelendi.

Araştırmada, hafta bir ya da iki kez ağırlık egzersizleriyle spor yapanlarda ölüm riskinin yüzde 41 ila 47 düşük olduğu tespit edildi.

Sadece aerobik egzersizlerinin ise hiç spor yapmayanlara oranla ölüm riskini yüzde 34 düşürdüğü belirtilirken haftada bir ya da iki kez sadece ağırlık çalışanlarda ise erken ölüm riskinin yüzde 22 düştüğü gözlendi.

Öte yandan, haftada en az iki kez yapılacak kas güçlendirme egzersizleri düşme kaynaklı yaralanmaları önlemeye yardımcı olabilirken ayrıca kemik sağlığını da korumaya faydalı olabileceği kaydediliyor.

Ayrıca, spor yapan kişilerde obezite ve buna bağlı olarak gelişen kardiyovasküler hastalık riskiyle glikoz intoleransı ve bazı kanserlerin görülme olasılığının düşük olduğu biliniyor.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) 65 yaş ve üstündeki kişilere haftada en az 150 ila 300 dakika orta yoğunlukta egzersiz veya 75 ila 150 dakika daha yoğun tempoda yürüme, dans etme, koşma veya bisiklete binme ve yüzme gibi egzersizleri yapmasını öneriyor.

Araştırmanın sonuçları British Journal of Sports Medicine'de yayımlandı.

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