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AGİT'ten RMMO'na denetim

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Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı olarak bilinen AGİT’ten bir denetçi ekibinin, 2011 tarihli Viyana Belgesinin öngördüğü Güven Yaratıcı Önlemler çerçevesinde, 16-18 Ağustos tarihleri arasında Rum kesimini ziyaret ettiği haber verildi.
AGİT'ten RMMO'na denetim

Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı olarak bilinen AGİT’ten bir denetçi ekibinin, 2011 tarihli Viyana Belgesinin öngördüğü Güven Yaratıcı Önlemler çerçevesinde, 16-18 Ağustos tarihleri arasında Rum kesimini ziyaret ettiği haber verildi.

Haravgi gazetesinde yer alan habere göre, Rum Milli Muhafız Ordusu (RMMO) konuyla ilgili açıklamasında, yapılan denetlemede, AGİT’le olan mükemmel işbirliğinin aynı zamanda Rum Yönetimi’nin üye devlet olarak aralarında vaktinde bilgi sağlanmasıyla askeri faaliyetler, seminer ve toplantılara aktif katılımın da bulunduğu yükümlülüklerini yerine getirdiğinin tespit edildiğini belirtti.

AGİT ekibinin, Rum kesiminde bulunduğu süre içerisinde, RMMO’nun Viyana Belgesi’nden kaynaklanan yükümlülüklerinin hayata geçirilmesini denetlediğini yazan gazete, ekibin ziyaret çerçevesinde “Aspromutti” ve “Karavus” nöbetçi kulübelerini ziyaret ettiğini de ekledi.

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