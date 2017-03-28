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Ağız kanserinin en önemli belirtileri

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Ağız kanserinin en önemli belirtileri
Sigaranın ağız kanserinde en önemli tetikçi olduğunu belirten Protez ve İmplantoloji Uzmanı İlker Arslan, ağız kanserinin belirtilerini sıraladı.

Dent Suadiye Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği Protez ve İmplantoloji Uzmanı İlker Arslan, ‘Kanser denen sevimsiz teşhis, keyif verdiğini düşündüğünüz sigaranın ağız kanseri ile ilişkisini tetiklemektedir. Sigarayı bugün bırakmanız bile, riskinizin ancak 10 yıl sonrasında, hiç içmeyen bir kişiyle eşit durumda olmasını sağlayacak. Ne hayatınızın 10 yılını, ne de sağlığınızı tehlikeye atmayın.'dedi.

Sigara, diş etinin savunma mekanizmasını ortadan kaldırarak, bakterilere karşı mücadelesini ortadan kaldırır. Diş taşı ve plak oluşumunu kolaylaştırır, tat alma duyusunu azaltır, ağız içinde bakterilerin çok daha mutlu bir şekilde yayılmasına sebep olur. Hiçbir lezzetin sunumunu, idrak edemeyecek duruma getirmesi bu tütün maddesinin yine başarılarından sadece bir kaç tanesi.

Ağız sağlığı ve diş kliniklerinde, biz hekimlerin, dişe yönelik müdahalelerimiz esnasında, kişiye sigara tüketimi olup olmadığını sormamızın nedenlerinden biri de, yapılan müdahale sonrasında, iyileşme sürecini olumsuz yönde etkileyeceğidir.

KORKULU RÜYAMIZ: KANSER

880kanser
 

Kanser hepimizin korkulu rüyası. Ağız içindeki bakterilerin çok daha hızlı yayılması sonucunda, ağız kanseri riski oluşmaktadır. Bu kanser türü ölümcül olup, süreç zorlu ve kötüdür.

AĞIZ KANSERİNİN BELİRTİLERİ!

Belirtilerini anlamak için, kişinin ilk etapta kendi takibini yapması çok önemlidir. Ağız ve boyun bölgesinde şişlik, çiğneme, yutma zorluğu, tekrarlanan kanamalar, ağız içinde renkleşmenin değişikliği, (beyaz ve kırmızı alanların oluşması)

Bu bulguların fark edilmesi sonucunda mutlaka diş hekimine başvurulmalı. Rutin olarak tekrarlanan diş muayeneleri, ileride karşılaşılacak bu tür bir rahatsızlığın erken teşhisi konusunda çok önemlidir. Her sağlık biriminde, erken tanı, erken teşhis sloganı biz diş hekimleri için de geçerli bir cümledir.

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