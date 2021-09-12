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Ağız Kokusuna Sebep Olan 8 Neden!

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Ağız Kokusuna Sebep Olan 8 Neden!
Ağız Kokusuna Sebep Olan 8 Neden!

1. Uygun Olmayan Ağız Hijyeni 

Dişlerimiz üzerinde biriken gıdalar temizlenmediğinde diş eti inflamasyonuna yol açar. Bu durum diş eti kanamalarına ve ağız kokusuna yol açacaktır. Günlük düzenli fırçalama ağız kokusunun önlenmesinde çok önemli bir yere sahiptir. 

2. Diş Çürükleri  

Tedavi edilmeyen çürükler dişler üzerinde kavite oluştururlar. Bu kaviteler üzerinde biriken besin artıkları şiddetli ağız kokusuna yol açacaktır. 

3. Diş Taşları 

Diş taşının yapısında bakteri ve besin artıkları bulunur. Temizlenmeyen diş taşları    

ve üzerinde çoğalan bakteriler ağız kokusuna sebep olur. 

4. Dilin Fırçalanmaması 

Bazı bireylerde genetik olarak dil üzerinde bulunan girinti ve çıkıntılar derin olabilir. Böyle bir durumda dil üzerinde bulunan besin artıkları ağız kokusuna yol açacaktır. 

5. Uygun Olmayan Protezler 

 Ağız içerisindeki yumuşak dokular ile uyumlu olmayan ve yeterli cilaya sahip olmayan protezler besin birikimine ve diş etinde enfeksiyona sebep olur. Ağız içi protezler çok iyi cilalanmış olmalı ve diş etleri ile mükemmel bir uyum içinde olmalıdır 

6. Tütün Ürünleri Kullanımı 

Sigara kullanımı ağız içerisindeki tükürük akış hızını düşürür. Bu durum ağız içerisindeki bakterilerin çoğalmasını arttır. Çoğalan bakteriler ağız kokusuna sebep olur. 

7. Alkol Kullanımı 

Alkol ağız kuruluğu yapacağından koku oluşmasını tetikler. Alkol vücut içerisinde reaksiyona girip ağız kokusuna neden olacak bileşenler oluşturur. 

8. Hastalıklar  

Diabet ağız içerisinde aseton konusunun oluşmasına neden olabilir. Reflü, gastrit, mide ülseri gibi hastalıklar ağız kokusuna yol açar. Solunum yolu enfeksiyonları ve böbrek hastalıkları da ağız kokusuna yol açabilmektedir. 

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