Ağız kuruluğu çok daha ciddi hastalıkların habercisi olabilir

İngiltere’deki Banning Dental Group’ta çalışan Diş Hekimi Azad Eyrumlu, bazı sağlık koşullarının ağız kuruluğu, boğaz ağrısı, çiğneme, yutma güçlüğü veya ağız kokusu olarak ortaya çıkabileceğini söyledi.

Sun’ın haberine göre, Eyrumlu, ağız kuruluğu için kullanılan tıbbi bir terim olan kserostominin, başka bir yerde doğru olmayan bir şeyin işareti olabileceğini belirtiyor.

Eyrumlu, “Vücudumuz inanılmaz derecede karmaşık ve her zaman fark etmesek de farklı parçalar birbiriyle yakından bağlantılı. Bu, ağızda yapışkan bir his, kuruluk veya boğaz ağrısı, çiğneme veya yutma güçlüğü ve hatta ağız kokusu gibi semptomlarla kendini gösterebilir” diye ekledi.





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Felç

Diyabet

Alzheimer hastalığı

HIV gibi otoimmün bozukluklar

Sjögren sendromu

Uzmanlar, eğer ağzınızın normalden daha kuru olduğunu düşünüyorsanız öncelikle su tüketiminizi artırmanız gerektiğini söylüyor.

Ancak, daha sık idrara çıkma, bulanık görme ve kilo kaybı semptomları da olan diyabet gibi durumların mümkün olan en kısa sürede tedaviye ihtiyacı olduğunun da altını çiziyorlar.

Ayrıca felç geçiren bir kişi uzuvlarında uyuşukluk veya güçsüzlük hissedebilir, kafası karışabilir, konuşmakta veya net olarak görmekte zorlanabilir ve baş ağrısı yaşayabilir.

Tüm bu koşullar tükürük bezlerinin işlev bozukluğuna ve yeterli tükürük üretememesine neden olarak ağız kuruluğuna neden olabilir. Bu sadece rahatsızlık vermekle kalmaz, ağızda komplikasyonlara da neden olur.

Tükürük, sindirime yardımcı olan, vücudun besinlerden vitamin ve besin almasına yardımcı olan önemli enzimler içerir. Ayrıca bakteriler tarafından üretilen asitleri nötralize etmeye ve gıda parçacıklarını temizlemeye yardımcı olur.

Bu nedenle ağız kuruluğu olan kişilerde diş çürümesi, diş eti hastalığı, ağız yaraları, yetersiz beslenme ve ağız köşelerinin kırılması riski daha fazladır.

Eyrumlu, “Kendi sağlığınıza yakından bakmanız hayati önem taşıyor ve kendinizde sürekli ağız kuruluğu belirtileri fark ederseniz, bunu doktorunuzla konuşmalısınız. Ağız hijyeninizin iyi durumda olduğundan emin olmak ve gelişen sorunları takip etmek için altı ayda bir diş hekimine görünmeniz önerilir” diye ekledi.