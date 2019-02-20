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Ağız mukozasından idrar yolu yaptılar: 'Allah razı olsun'

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Yaklaşık 6 yıldır idrar yapamama şikayetiyle çeşitli hastanelerde ameliyatlar olan ancak şikayetleri geçmeyen 70 yaşındaki Ayşe Çalık’a İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesinde ağız mukozasından idrar yolu yapıldı.
Ağız mukozasından idrar yolu yaptılar: 'Allah razı olsun'

İzmir'de yaşayan 70 yaşındaki Ayşe Çalık, yaklaşık 6 yıldır idrar yaparken sorun yaşıyordu. İdrar yolu darlığı nedeniyle çeşitli hastanelerde kapalı yöntemle ameliyatlar olan Çalık, şikayeti geçmeyince soluğu İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesinde aldı.

Çalık'a, Üroloji Uzmanı Doç. Dr. Orçun Çelik tarafından açık yöntemle ağız mukozasından idrar yolu yapıldı. Doç. Dr. Çelik, kadınlarda idrar yolu darlığının nadir görüldüğünü belirtti.

 

'KADINLARDA NADİR GÖRÜLÜYOR'

Hastanın durumu hakkında bilgi veren Üroloji Uzmanı Doç. Dr. Çelik, "Ayşe teyzemiz bize idrar yapamama şikayeti ile başvurmuştu. 5-6 yıldır şikayetleri varmış. Daha önce de çok sayıda kapalı yöntem ameliyatları geçirmesine rağmen sorunun düzelip sonra idrar yolunun tekrar kapandığını tespit ettik. Yaptığımız tetkiklerde idrar yolunun tamamen kapalı olduğunu gördük. Sonda çeşidi geçmeyecek kadar kapalıydı ve bunun gitgide idrar kesesi ve böbreklerini etkilediğini saptadık. Bunun üzerine kalıcı çözüm getiren açık ameliyat yapılmasını kararlaştırdık. Kendisi de bu dertten kurtulmak istediğini söyledi. Kliniğimizde daha çok erkek hastalarda bu tür durumlara rastlıyoruz. Nadir de olsa kadınlarda da bu şekilde ciddi darlıklar bazı rahatsızlıklara bağlı ortaya çıkabiliyor. Ayşe teyze için ağız içinden parça alarak yeni bir idrar yolu oluşturduk. Şu an çok rahat şekilde idrarını yapabiliyor" dedi.

Çelik, ağız içi mukozasının, kendini yenileyen mukozalardan olduğunu söyledi.

 

'ALLAH ONDAN RAZI OLSUN'

Şikayetlerinin sonlandığını ifade eden Ayşe Çalık da "5-6 senedir darlık vardı. Birkaç kez ameliyat oldum ama yine idrar yolum kapandı. Bu ameliyat çok iyi geldi. İdrarımı rahat yapabiliyorum. Orçun Bey karşıma çıktı. Elinden geleni yaptı. Ağız mukozasından idrar yolu yapılacağını öğrendiğimde biraz şaşırdım ama şimdi çok iyiyim. Allah ondan razı olsun. Ellerine sağlık. Ağzım çabuk iyileşti. Hiçbir şikayetim yok" diye konuştu.

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