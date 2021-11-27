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Ağız Ve Diş Enfeksiyonları Covid-19’u Şiddetlendiriyor

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Ağız Ve Diş Enfeksiyonları Covid-19’u Şiddetlendiriyor
Ağız Ve Diş Enfeksiyonları Covid-19’u Şiddetlendiriyor

 

22-28 Kasım arasında Toplum Ağız Diş Sağlığı Haftası olarak bir dizi etkinliklerle bu konuda farkındalık yaratılmaya çalışılıyor.

 Dünya Sağlık Örgütü diş çürüklerini en sık rastlanan kronik hastalıklar arasında sayıyor.

Ülkemizde de 20-29 yaş çürük diş ortalaması yaklaşık 1,5 iken, 60 yaş üzerinde çürük, dolgu ve kayıp diş toplam ortalaması 24'e yakın.

Diş hekimi Şahin Durmuş "Pandemi ortamında ağız ve diş sağlığına daha da dikkat edilmeli. Ağız hijyeni kötü olan ve diş eti sorunu yaşayanların Kovid 19'u daha şiddetli geçirdikleri biliniyor. Yalnızca Kovid-19 geçiren hastalarda değil, bulaşma öncesi de ağız hijyeni önemli. Zira vücutta artan enfeksiyon ve enflamasyonun hastalığa yakalanmada da rol oynadığı düşünülüyor" dedi.

Kovid-19'un, tat alma bozukluğunun yanı sıra diş eti kanamaları ve var olan diş hastalıklarının alevlenmesi gibi sorunlara da yol açtığını ifade eden Durmuş "Dişlerin düzenli ağız bakımı ve diş fırçalama ile zararlı mikroorganizma ve bakterilerin ağızdan uzaklaştırılması, kontrollerin düzenli yaptırılması büyük önem taşıyor" diye konuştu.

 

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