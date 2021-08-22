Ağız yarası, ağzın iç kısmında oluşan, aftöz ülser olarak da adlandırılan bir hastalıktır. Bulaşıcı olmayan bu ülserler dilde, dudak içinde, yanak içinde ve damakta meydana gelir. Ağrılı bir ülser olan Ağız yarası nasıl geçer? Ağız yarası neden olur, doğal kremler ile nasıl tedavi edilir?

Ağız içi yaralarının meydana gelme nedeni genel olarak bilinmemekle birlikte çok sık meydana gelen bir rahatsızlıktır. Hem kadınlarda hem de erkeklerde görülebilir. Ağız içi yarasıyla kişiler yemek yeme, sıcak ve soğuk içecekler tüketme sırasında acı ve ağrı hissetmenize yol açar. Ağız içi yarası olan kişiler diş fırçalama sırasında da sorun yaşar. Peki ağız yarası nedir, neden olur ve tedavisi için neler yapılmalıdır. İşte ağız yarası hakkında merak edilen tüm detaylar…

AĞIZ YARASI NEDEN OLUR?

Ağız yarasının nedenleri şunlardır:

Pamukçuk oluşumunun tekrarlaması

Uçuk, suçiçeği gibi enfeksiyonlar

Mantar ve bakteriler

Tahriş edici kimyasal madde kullanımı

Çiğneme tütün

Kemoterapi sırasında kullanılan ilaçlar

Vücutta bazı vitamin ve minerallerdeki eksiklikler

Diş hastalıkları

Gazlı içecek tüketimi

Meydana gelen hormonal düzensizlikler

Dudak piercing'inde hijyen eksikliği sonucu enfeksiyon oluşumu

AĞIZ YARASI NASIL GEÇER?

Ağız yarası meydana geldiği takdirde 1 ya da 2 hafta gibi bir sürede iyileşir. Ağız yarası hastalığında doktor tarafından verilen kremler ve ilaçlar kullanılabilir. Bunun yanı sıra evde doğal yöntemler ile de ağzı yarasının geçirilmesi sağlanır. Ağız yarası tedavisinde kullanılan doğal yöntemler şu şekilde sıralanabilir:

Karbonat: İltihap azaltma etkisi olduğu bilinen karbonat yarayı iyileştirirken var olan ağrının azalmasında da etkili olmaktadır. Karbonat kullanımında ılık su içerisine bir çay kaşığı ölçeğinde eklenerek macun kıvamı elde edilir. Ardından bu macun yaraların üzerine sürülür ve bekletilir. Ardından ılık su yardımı ile macun temizlenir.

Tuz: Tuzlu su gargarası da evde kullanılan yöntemlerden biridir. Ağzı yarası sırasında tuzlu su ilk aşamada yanmaya yol açar. Anca gün içinde tekrarlanmasıyla olumlu sonuç elde edilebilir.

Karanfil yağı: Karanfil ağrı kesici özelliğe sahiptir. Bu yüzden karanfil yağı ağrılı olan bölgeye sürülür.

Aloe Vera: Aloe Vera bitkisi ağrılı bölgeye sürülebilir. Burada bitkinin hem jel hali hem de suyu kullanır. Bu bitki çatlayan dudaklar için de kullanılır.

Hindistan cevizi yağı: Antimikrobiyal madde içeriğine sahip Hindistan cevizi yağı ağız gargarası olarak kullanılır. En eski tedavi yöntemlerinden biridir.

ÇOCUKLARDA AĞIZ YARASI

Ağız yarası çocuklarda da görülebilir. Çocuklarda ağız yarasının temel nedeni vitamin eksikliğidir. Meydana gelen ağzı içi yaralarının iyileşme süresi 7 gün olarak kabul edilir. Bu süre içerisinde ağzı yarasında iyileşme görülmezse çocuk doktoruna başvurulmalıdır. Doktor tarafından verilen krem ve ilaçlar düzenli olarak kullanılmalıdır. Bu iyileşme sürecinde aynı zamanda çocukların ağız içi temizliğine dikkat edilmelidir.

GEÇMEYEN AĞIZ YARASI NEDENLERİ

Geçmeyen ağız yarasının birçok farklı nedeni olabilir. Bunlardan biri genetik nedenlerdir. Genetik nedenlerin yanı sıra stres, diş ve ağız temizliğine dikkat edilmemesi, dengesiz beslenme, bağışıklık sistemi sorunları, bağırsak hastalığı ve cilt hastalıkları da geçmeyen ağız yarası nedenlerindendir.

AĞIZ İÇİ YARASI NEDEN OLUR?

Ağız içi yarası kişilerden kişilere bulaşan bir hastalık değildir. Ağrılı bir rahatsızlık olan ağız içi yarasının bilinen bir kaynağı yoktur. Bir virüsten dolayı meydana gelmez. Ağız içi yarasının oluşma nedenleri şunlardır: