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Ağızlarından Bal Damladı!

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Ağızlarından Bal Damladı!
Ağızlarından Bal Damladı!

Küresel ısınma ve orman yangınlarının etkisinden en çok sıkıntı yaşayan arıcılık sektörü için Muğla’nın Marmaris ilçesinde bir araya gelen yerli-yabancı sektör temsilcileri, bilim adamlarının ve uzmanların aktardığı eğitim ve bilgilerle büyük moral buldu. (Marmaris LIFE)

Ulusal ve uluslararası düzeyde arıcılık sektörünün tüm paydaşlarının buluştuğu “7. Uluslararası Muğla Arıcılık ve Çam Balı Kongresi”  büyük katılımla gerçekleştirildi. 15 -19 Kasım 2022 tarihlerinde 4 gün süren 7. Uluslararası Muğla Arıcılık ve Çam Balı Kongresine 14 ülkeden yaklaşık 3000 kişi katıldı.

 

“Ağızlarından Bal Damladı” Dedirttiler!

Özellikle bilim adamları ve uzmanların aktardıklarının yanı sıra, Muğla Valisi Orhan Tavlı’nın son gün söylediği “Kongre bitmedi, asıl şimdi başlıyor! Muğla’dan tüm dünyaya arıcılık sektörünün tekrar ayağa kalkması için kongrede aktarılanları alana yayacağız, üretimi arttıracağız, üreticinin yüzünü güldüreceğiz” sözleri üreticilere ve sektör temsilcilerine “Ağızlarından Bal Damladı” dedirtti.

Sunumlara ve Eğitimlere Büyük İlgi Oldu

Marmaris’te gerçekleşen 4 günlük kongrede arıcılıkla ilgili 2 ayrı salonda bilimsel sunumlar yapıldı ve eğitimler, konferanslar düzenlendi. Hem üreticilerin hem de sektörün sorunları gündeme getirildi.

Programa, Muğla Valisi Orhan Tavlı, Moldova Ankara Büyükelçisi Dmitri Croitor, Marmaris Kaymakamı Ertuğ Şevket Aksoy, İl Tarım ve Orman Müdürü Barış Saylak, GEKA Genel Sekreteri Özgür Akdoğan, Türkiye Arıcılar Birliği Merkez Başkanı Ziya Şahin, FAO Türkiye Temsilcisi, Gıda ve Tarım Örgütü Bölge Koordinatörü ve Türkiye Temsilcisi Viorel Gutu, Muğla Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Veli Türk, oda başkanları, üreticiler ve sektör temsilcileri katıldı.

Genel Arıcı Ve Lider Arıcı Eğitimleri Verildi

Proje kapsamında iki ayak olacak şekilde Genel Arıcı ve Lider Arıcı eğitimleri düzenlendi. Eğitimlerin ilk ayağı olan Genel Arıcı Eğitimleri arının üreme popülasyonunun maksimum olduğu bahar aylarında verilmişti. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü personeli tarafından sahada arıcıların kovanları başında verilen eğitimde, iyi hijyen şartlarında polen hasat etme ve muhafaza koşulları, propolis tuzağı kullanma, propolis hasadı, perga hasadı, arı zehiri ekipmanı kullanma gibi başlıklar üzerinde duruldu. Eğitimlere Ortaca’ da 14 kişi, Fethiye’de 25 kişi, Milas’ ta 62 kişi, Marmaris’te 34 kişi, Datça’da 27 kişi ve Seydikemer’ de 26 kişi olmak üzere toplam 188 kişi katılım gerçekleşti. Eğitimlerin yaklaşık %70’i tamamlandı. Ayrıca 2023 yılında da Genel Arıcı Eğitimleri devam edecek.

Eğitimlerin ikinci ayağı olan Lider Arıcı eğitimleri ise ihtisas eğitimi olarak nitelendirilebilecek arı sütü üretimi eğitimleri. Eğitim içeriği arı yetiştiriciliğinde ana arının önemi, ana arı yetiştiriciliği, başlatma kovanlarının seçimi ve hazırlanması, larva gelişimi ve transferi, arı sütü hasadı ve muhafaza koşulları gibi başlıklardan oluşuyor. Eğitim süresi 5 gün olarak belirlenen eğitimde toplam 43 katılımcının 34’ü eğitimi başarı ile tamamlayarak sertifika almaya hak kazandı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı GEKA Destekli Apiterapik ürün ARGE İnovasyon ve Ürün Projesi

Panelin 4. gününde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü koordinasyonunda faaliyetlerini yürüten Güney Ege Kalkınma Ajansı (GEKA) desteğiyle hayata geçecek “Apiterapik Arıcılık Ürünleri İşleme Merkezi güdümlü projesi kapsamında gerçekleştirilen eğitimlere katılan arıcılara törenle sertifikaları verildi. Yaklaşık 15 Milyon Liralık Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı GEKA Destekli Apiterapik ürün ARGE İnovasyon ve Ürün Projesi kapsamında, Ana Arı Yetiştiriciliği ve Apiterapik Ürün Eğitimi” alan arıcılar için gerçekleştirilen sertifika töreninin sonunda gazeteci ve sunucu Mesut Yar’ın moderatörlüğünü yaptığı “Muğlalı Arıcıların Geleceği” panelinde hem üreticilerin hem de sektörün sorunları gündeme getirildi. (Marmaris LIFE)

 

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