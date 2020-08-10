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Ağrı Belediye Başkanı Sayan: İnce, Kılıçdaroğlu'ndan çok daha yüksek oy alır

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Ağrı Belediye Başkanı Sayan: İnce, Kılıçdaroğlu'ndan çok daha yüksek oy alır
Ağrı Belediye Başkanı Sayan: İnce, Kılıçdaroğlu'ndan çok daha yüksek oy alır

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, CHP'den ayrılarak yeni bir parti kuracağı iddia edilen Muharrem İnce ile ilgili olarak konuştu. Sayan, İnce'nin CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan daha yüksek oy alacağı görüşünü dile getirdi.

AK Partili Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan,  CHP'den ayrılarak yeni bir parti kuracağı iddia edilen Muharrem İnce ile ilgili olarak kişisel Twitter hesabında paylaşımda bulundu.

Eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'ın kurmaylarından olan Sayan, İnce ile uzun yıllar birlikte çalıştığını belirtti. Sayan, şunları kaydetti:

"İnce ile uzun yıllar çalıştım. Parti kurar mı, kurmaz mı,kuramaz mı, onu bilemem kendi iradesi. Ama şunu iyi biliyorum ki, parti kurduğunda KK’dan (Kemal Kılıçdaroğlu) çok daha yüksek oy alacaktır. Kamuoyunda Kılıçdaroğlu’na göre karşılığı çok daha fazladır. CHP’yi iyi tanıyan birisi olarak söylüyorum."

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