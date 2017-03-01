 Detay Kıbrıs Gazetesi Bugün
  • BIST 89.158
  • Altın 145,919
  • Dolar 3,6532
  • Euro 3,8437
  • Lefkoşa 20 °C
  • Mağusa 20 °C
  • Girne 19 °C
  • Güzelyurt 18 °C
  • İskele 19 °C
  • İstanbul 8 °C
  • Ankara 17 °C
SON DAKİKAHürriyet Gazetesi'nin sahibine zorla getirilme kararı!

Ağrı Belediye Eş Başkanı Sırrı Sakık görevden alındı: Tarih tüm günahlarıyla tekerrür etti

»
Ağrı Belediye Eş Başkanı Sırrı Sakık görevden alındı: Tarih tüm günahlarıyla tekerrür etti
Ağrı Belediyesi’nin DBP’li eş başkanı Sırrı Sakık görevden alındı.

Karar İçişleri Bakanlığı tarafından verildi.

 

Dihaber’in aktardığına göre Ankara’da bulunan Sakık’ın görevden alınma gerekçesi öğrenilemezken, Sakık’a, kendisinin yerine Ağrı Valisi Musa Işın’ın kayyım olarak atandığı iletildi.

Belediye binasının önünde çok sayıda polis aracı olduğu belirtiliyor.

10 il 62 ilçede kayyım

Reuters’a bilgi veren DBP’li bir yetkili de, “Sakık ile birlikte 10 il 62 ilçe ve dokuz beldede belediye başkanlıklarımız alınmış oldu” dedi.

Sakık’tan ilk açıklama

Sakık, görevden alınmasını Twitter hesabından yaptığı kısa bir açıklamayla değerlendirdi. Sakık, “2 Mart 1994’te yani tam 23 yıl önce parlamentodan alınıp demokratik siyasetin dışına itilmiştik ve bugün tarih tüm günahlarıyla tekerrür etti” diye yazdı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • CHP TBMM Grubu basına kapalı toplandı01 Mart 2017 Çarşamba 16:29
  • Aşiretlerden 'evet' kararı01 Mart 2017 Çarşamba 16:27
  • CHP Lideri Kılıçdaroğlu: 15 Temmuz, başkanlık sisteminde olsaydı Türkiye diye bir ülke kalmamıştı01 Mart 2017 Çarşamba 16:26
  • İTO: İstanbul'da perakende fiyatlar arttı01 Mart 2017 Çarşamba 16:25
  • 'Rüzgarda potansiyelin 25'te birini kullanıyoruz'01 Mart 2017 Çarşamba 16:24
  • Türkiye'deki yabancı basın endişeli01 Mart 2017 Çarşamba 16:23
  • Ankara’da maskeli protesto… Havagazı Fabrikası yıkımına tepkiler sürüyor01 Mart 2017 Çarşamba 16:19
  • Erdoğan: Biz kendi göbeğimizi birlikte kesmek zorundayız01 Mart 2017 Çarşamba 16:13
  • Ağrı Belediye Eş Başkanı Sırrı Sakık görevden alındı: Tarih tüm günahlarıyla tekerrür etti01 Mart 2017 Çarşamba 16:12
  • 'Her 100 İstanbullu'dan 4'ü Suriyeli oldu'01 Mart 2017 Çarşamba 16:09
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    YAŞAM
    EĞİTİM
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti