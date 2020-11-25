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Ağrı şikayetiyle doktora gitti, karnında 14 kilo kitle olduğunu öğrendi

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Zonguldak'ta karın şişliği nedeniyle doktora başvuran hastanın karnında 14 kilogram ağırlığında kitle olduğu anlaşıldı. Hasta, teşhisin ardından ameliyata alındı.
Ağrı şikayetiyle doktora gitti, karnında 14 kilo kitle olduğunu öğrendi

Uzun süredir karın ağrısı ve karın şişliği yaşayan 55 yaşındaki M.C, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (BEÜ) Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezine başvurdu.

Burada yapılan kontrollerde hastanın karnında 60 santimetre uzunluğunda ve 55 santimetre genişliğinde 14 kilogramlık kitle tespit edildi.

AMELİYATLA KİTLEDEN KURTULDU

Hasta M.C, BEÜ Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Bölümü Öğretim Üyesi Dr. İlhan Taşdöven tarafından yapılan ameliyatla kitleden kurtuldu.

Sağlığına kavuşan M.C, hastaneden taburcu edildi.

Dr. İlhan Taşdöven, gazetecilere, muayenenin ardından hastanın karnında kitle tespit ettiklerini belirterek, "Hastamızı ameliyata aldığımızda karnının sağ tarafını tamamen kaplayan büyük kitle vardı. Kitlenin diğer organları ittiğini gördük, organlara zarar vermeden kitleyi çıkardık. Daha sonra organları yerlerine yerleştirdik." dedi.

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