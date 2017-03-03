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Ağrı'da, kaymakama suikast hazırlığı yapan 3 terörist yakalandı

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Ağrı'da, kaymakama suikast hazırlığı yapan 3 terörist yakalandı
Ağrı'da, Tutak Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilen Kaymakam Erkan İsa Erat'a suikast hazırlığı yaptığı belirlenen 3 kişi gözaltına alındı.

Ağrı İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen çalışmalar neticesinde, İçişleri Başkanlığınca Tutak Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilen Kaymakam Erkan İsa Erat'a suikast hazırlığında olan 3 kişinin tespit edildiği belirtildi.

Ağrı Valiliği'nden yapılan açıklamada, 28 Şubat'ta şahısların adreslerine eş zamanlı düzenlenen operasyonda R.O., İ.O. ve M.S.O.'nun gözaltına alındığı kaydedilerek, şahısların ikametlerinde yapılan aramalarda 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 2 adet tabanca ve bu tabancalara ait 2 adet şarjör ile 22 adet 9 milimetre çapında fişeğin ele geçirildiği bildirildi.

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