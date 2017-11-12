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Ağrı'da PKK'ya ait bomba yüklü drone ele geçirildi

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Ağrı'da PKK'ya ait bomba yüklü drone ele geçirildi
Doğubayazıt ilçesinde ele geçirilen 'drone'un (İnsansız Hava Aracı) üzerindeki bomba güvenlik güçlerince etkisiz hale getirildi.

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde, boş bir arazide PKK'ya ait bomba yüklü 'drone' bulundu.

Anadolu Ajansı'nın güvenlik kaynaklarından aktardığı bilgiye göre, Doğubayazıt İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Yaygınyurt köyü kırsalında yürüttükleri arazi arama tarama çalışması sırasında boş bir araziye düşmüş 'drone' buldu.

PKK'ya ait olduğu belirlenen 'drone'nun ucunda bomba atar mühimmatı olduğunu tespit eden güvenlik güçleri, durumu Ağrı İl Jandarma Komutanlığına bildirdi.

Olay yerine gelen uzman jandarma ekipleri, bombayı araçtan ayırarak imha etti.

El konulan 'drone', incelenmek üzere jandarma komutanlığına götürüldü.

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