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Ağrı'da roketli saldırı: Yaralılar var

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Doğubayazıt'ta, Gürbulak Gümrük Müdürlüğü'ne ait araca saldırı düzenlendi.
Ağrı'da roketli saldırı: Yaralılar var

Doğubayazıt'ta, Gürbulak Gümrük Müdürlüğü'ne ait araca roketli saldırı düzenlendi.

Saldırı sonrası yaralılar olduğu belirtiliyor.

Konuya ilişkin açıklama yapan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Bu sabah 08.50’de Ağrı Gürbulak Gümrük Müdürlüğü personelini taşıyan zırhlı araca atılan roket aracın ön tekerine isabet etti. Çarpmadan dolayı yaralanmalar var" dedi.

Soylu, saldırı sonrası güvenlik güçlerinin takip yaptığını, çatışma yaşandığını dile getirdi.

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