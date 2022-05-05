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Ağrıya boyun eğmeyin!

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Ağrıya boyun eğmeyin!
Ağrıya boyun eğmeyin!

7 Mayıs Dünya Ankilozan Spondilit (AS) Günü’nde hastalığa dikkat çeken Prof. Dr. Ali Şahin, AS’nin kontrolünde erken teşhis ve egzersizin önemine vurgu yaptı. Prof. Dr. Ali Şahin, 3 aydan uzun süren ve dinlendiği dönemde artan bel ağrıları olan kişilere doktora danışmaları çağrısında bulundu.

 

Ünlü sinema ve tiyatro oyuncusu “Suna Pekuysal” ve “Deprem Dede” lakabıyla tanınan Ahmet Mete Işıkara’nın hastalığı olarak bilinen ankilozan spondilit (AS), ülkemizde her 1.000 kişiden 5'inde görülüyor.1 Halk arasında iltihaplı bel romatizması olarak da bilinen AS hastalığının en tipik belirtisi, inflamatuvar bel ağrısı. Kırk yaştan önce başlaması, sinsi olması, 3 ay veya daha uzun sürmesi ve hareketle azalması; bu tip bel ağrılarının en önemli özellikleri sayılıyor.1 

 

“Erkeklerde, kadınlara oranla 3 kat daha fazla görülen hastalık”

Bu yıl 7 Mayıs Dünya Ankilozan Spondilit (AS) Günü’nde hastalıkla ilgili bilgiler veren Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı Romatoloji Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ali Şahin, vücutta birçok sistemi tutan inflamatuvar bir hastalık olan AS’nin erkeklerde, kadınlara göre 3 kat daha fazla görüldüğüne dikkat çekti. “Bu hastalık, vücudun öne doğru eğilmesine neden oluyor ve ilerleyen dönemlerde kamburluk ve omurgada kalıcı hareket kısıtlılığı gelişebiliyor.” diye ekledi.  

“Bitmek bilmeyen bel ağrılarına boyun eğmeyin”

AS’nin en tipik belirtisinin, sıklıkla mekanik bel ağrısıyla karıştırılan inflamatuvar bel ağrısı olduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Ali Şahin, erken tanının önemine vurgu yaptı. Şahin, “Genç yaşta ve sinsi bir şekilde başlayan bel ağrılarına boyun eğmeyin. Eğer 3 aydan uzun süren bel ağrınız varsa, ağrınız dinlenmeyle artıyorken hareketle azalıyorsa ve sabahları 30 dakikadan fazla süren bel tutukluluğunuz varsa mutlaka doktorunuza danışın.” diye çağrıda bulundu. 

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