  • BIST 1.623,880
  • Altın 570,86
  • Dolar 9,7163
  • Euro 11,2883
  • Lefkoşa 26 °C
  • Mağusa 26 °C
  • Girne 24 °C
  • Güzelyurt 25 °C
  • İskele 26 °C
  • İstanbul 15 °C
  • Ankara 19 °C
SON DAKİKASeçim ve Halkoylaması (Değişiklik) Yasa Önerisi’ne İlişkin Görüş Gönderme Süresi 12 Kasım’da Sona Erecek

Ağrotur İngiliz Üsleri Bölgesinde 23 Mülteci Tespit Edildi

» »
Rum Başkanlık Sarayı’nda Mülteci Konulu Toplantı Yapılacak
Ağrotur İngiliz Üsleri Bölgesinde 23 Mülteci Tespit Edildi

Rum Başkanlık Sarayı’nda yarın mülteci problemi konulu geniş katılımlı bir toplantı yapılacağı ve bunun en büyüğü olmasa bile, ülkeyi ilgilendiren bir problemin ele alınması için Başkanlık Sarayında yapılan en büyük toplantılardan biri olduğuna işaret edildi.

Alithia gazetesi manşetinden “Başka ve On Bir Bakan Yarın Mülteci Konusunu Ele Alacak” başlığıyla yer verdiği haberinde, toplantıyı kastederek, bunun durumun kritikliğini ortaya koyduğunu yazdı.

Toplam on bir bakan ile bazı başka yetkililerin yarın Başkanlık Sarayı’nda Anastasiadis’le bir araya gelerek yasa dışı göç konusunu ele alacaklarını yazan gazete, durumun kontrolden çıkmaya başlaması yüzünden, ciddi kararlar alınmasının beklendiğine işaret etti.

Gazeteye göre İçişleri Bakanı Nikos Nuris ise, dün bakanlığının bütçesinin sunulması esnasında yaptığı konuşmada, Rum kesiminin artık mülteci problemi konusunda “acil bir durumda” bulunduğunu söyledi.

1 Ekim tarihinden bu yana büyük bir mülteci akışı dalgasıyla karşı karşıya bulunduklarını ve bunların hepsinin de Yeşil Hat üzerinden olduğunu iddia eden Nuris, ortalama olarak günde Yeşil Hattaki noktalardan geçen 60-100 mülteci kabul ettiklerini ve bunların hepsinin KKTC ile Türkiye’den geldiğini öne sürdü.

AĞROTUR İNGİLİZ ÜSLERİ BÖLGESİNDE 23 MÜLTECİ TESPİT EDİLDİ

Fileleftheros gazetesinde yer alan bir haberde ise, Ağrotur İngiliz Üssü makamlarının dün “Kıbrıs’a” tekneyle yasadışı bir şekilde geldikleri düşünülen 23 mülteci tespit ettiğini yazdı.

Gazete 13 erkek, 4’ü kadın, 6’sı da çocuk olan toplam 23 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğunu ve Rum Yönetimi makamlarına iade edilmeleri için gerekli işlemlerin yapıldığını ekledi.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Rum polisi trafik cezalarından 10 günde 330 bin Euro’luk bir meblağı toplamayı başardı09 Kasım 2021 Salı 13:53
  • Güney Kıbrıs, Çin'deki sanal ülke sergisine katılıyor08 Kasım 2021 Pazartesi 22:17
  • Güney Kıbrıs’ta son 24 saatte 174 yeni vaka!08 Kasım 2021 Pazartesi 20:50
  • Rum Meclis Başkanı Dimitriu, tezlerini yineledi!08 Kasım 2021 Pazartesi 19:29
  • Güney Kıbrıs’ta on ayda bin 669 şirket kapandı!08 Kasım 2021 Pazartesi 19:24
  • RMMO Hava Kuvveti “Koruyucu Aziz”in Yortusunu Kutluyor08 Kasım 2021 Pazartesi 19:21
  • Stefanu Desantralize Federasyon Mektubunu Yorumladı08 Kasım 2021 Pazartesi 19:16
  • 7 Aralık’ta Kudüs’te Üçlü Zirve…08 Kasım 2021 Pazartesi 19:06
  • Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişleri Bakanı, Güney Kıbrıs’ta Temaslarda Bulunacak08 Kasım 2021 Pazartesi 18:59
  • Mülteciler Konusunda Fransa ile Güney Kıbrıs Arasında İşbirliği08 Kasım 2021 Pazartesi 18:55
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti