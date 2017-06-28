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Ağrotur İngiliz Üsleri bölgesindeki patlamalar korku yarattı

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Ağrotur İngiliz Üsleri bölgesindeki patlamalar korku yarattı
Ağrotur İngiliz Üsleri bölgesinde, dün sabah, üst üste meydana gelen patlamaların, çevre sakinlerinde paniğe ve korkuya yol açtığı belirtildi.

Fileleftheros gazetesi, İngilizlerin, askeri üs tesislerinde bulunan eski mühimmatları ve patlayıcı maddeleri imha etmek için dün sabah 09.00 itibarıyla başlayan ve gün boyu süren patlamalar olduğunu yazdı.

Gazete patlamaların, Ağrotur sakinleri ile Limasol’un batı bölgesindeki sakinlerinde korku ve paniğe neden olduğunu, bölge halkının neler olduğu konusunda bilgi istediklerini belirtti.

Gazete, Ağrotur Muhtarı Yorgos Stilyanu’nun açıklamalarına dayanarak İngiliz üslerinin, her zamanki gibi, yerel makamlara, kontrollü patlamaların gerçekleştirileceği konusunda bilgi vermediğini de yazdı.

Habere göre İngiliz Üsleri, yaşanan paniğin ardından, eski ve kullanılmayan mühimmatın imhası için bir dizi kontrollü patlamanın gerçekleştirildiğini belirtti ve bölge halkının endişe duymaması çağrısında bulundu.

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