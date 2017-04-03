Ağrotur Üssü pisti yeniden inşa edildi

Ağrotur Üssü havaalanı pistinin yenilendiği bildirildi.

Haravgi gazetesi yetkili birimden yapılan açıklamaya göre, Güney Kıbrıs genelinde büyük barajların doluluk oranının 88,454 milyon metre küp su ile yüzde 30,4 olduğunu yazdı.

Büyük barajların kapasitesinin 290,804 milyon metre küp olduğunu belirten gazete, mevcut su miktarına bakılığında doluk oranının çok düşük olduğunu belirtti.

Habere göre geçen sene aynı dönemde doluluk oranı 111,784 milyon metre küp su ile yüzde 38,4 idi.

Gazete 2016 yılındaki yağış azlığından dolayı tüm kaynakların yüzde 20 oranında azaldığını da kaydetti.