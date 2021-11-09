Ağrotur Üssü’nde Patlayıcıların Etkisiz Hale Getirilmesi Konulu Eğitim Tatbikatı Yapıldı

Ağrotur Üssü’nde geçtiğimiz günlerde, patlayıcıların etkisiz hale getirilmesi konulu 3 gün süren eğitim tatbikatı yapıldığı bildirildi.
Politis gazetesi, tatbikatın İngiliz Üsleri personeli, İngiltere’den gelen özel uzmanlar ve Rum Yönetimi’nin patlayıcı madde imha uzmanlarının katılımıyla gerçekleştiğini yazdı.
Haberde, “Hades Bident” adı altında gerçekleştirilen eğitim tatbikatı çerçevesinde açıklama yapan Ağrotur Üs Yetkilisi Joe Wood’un, eğitim tatbikatının müdahil taraflar için oldukça yararlı olduğunu ve ilk defa Rum Milli Muhafız Ordusu ile polisinin yeteneklerinin anlaşıldığını ve deneyimlerin paylaşıldığını söylediği kaydedildi.
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