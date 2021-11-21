  • BIST 1.737,330
  • Altın 668,25
  • Dolar 11,2516
  • Euro 12,7077
  • Lefkoşa 18 °C
  • Mağusa 15 °C
  • Girne 19 °C
  • Güzelyurt 15 °C
  • İskele 15 °C
  • İstanbul 13 °C
  • Ankara 11 °C
SON DAKİKABilim insanları duyurdu: Aşısızların Covid-19’dan ölme olasılığı 16 kat daha fazla

Agüero’dan Futbola Mecburi Veda

» »
Barcelona’nın Arjantinli yıldızı Sergio Agüero, yaşadığı sağlık problemi nedeniyle futbola veda ediyor.
Agüero’dan Futbola Mecburi Veda

İspanyol basında yer alan haberlere göre kalp ritim bozukluğu teşhisi konan Agüero futbolu bırakma kararı aldı.

Haberlere göre 33 yaşındaki yıldız oyuncu önümüzdeki hafta bir basın toplantısı düzenleyerek emekliliğini duyuracak.

Manchester City’den yaz döneminde bedelsiz olarak kadroya katılan Agüero, Barcelona formasıyla bu sezon tüm kulvarlarda beş maçta yalnızca 165 dakika sahada kalırken, bir gole imza attı.

 

Etiketler: , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Arsenal'da bir Kıbrıslı Türk!18 Kasım 2021 Perşembe 20:39
  • Hollandalı futbolcu, adam öldürmeye teşebbüsten yargılanacak!18 Kasım 2021 Perşembe 20:31
  • Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin hakemi belli oldu!18 Kasım 2021 Perşembe 19:16
  • Cezayir-Burkina Faso maçında BÜYÜ iddiası!17 Kasım 2021 Çarşamba 20:36
  • KTFF’de İki Ayrı Protokol İçin İmzalar Atıldı17 Kasım 2021 Çarşamba 13:45
  • Ürdün-İran Kadınlar Asya Kupası maçında ERKEK KALECİ iddiası!16 Kasım 2021 Salı 22:43
  • 10 futbolcuyu kovdu, oğlunu A takıma aldı!16 Kasım 2021 Salı 20:26
  • Galatasaray'a derbi öncesi ŞOK!16 Kasım 2021 Salı 19:58
  • Hollanda, kritik Norveç maçına Louis van Gaal'siz çıkacak16 Kasım 2021 Salı 19:37
  • Türkiye maçı öncesi Karadağ'da Covid-19 vakası!16 Kasım 2021 Salı 19:18
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti