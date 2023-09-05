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Ağustos ayı hayat pahalılığı yüzde 8,14… Zam şampiyonu yüzde 224 ile taze fasulye

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Ağustos ayı hayat pahalılığı yüzde 8,14… Zam şampiyonu yüzde 224 ile taze fasulye
Ağustos ayı hayat pahalılığı yüzde 8,14… Zam şampiyonu yüzde 224 ile taze fasulye

İstatistik Kurumu ağustos ayı hayat pahalılığını yüzde 8,14 olarak açıkladı.

Buna göre, 8 aylık enflasyon 58.46 olurken, yıllık enflasyon yüzde 80.9 olarak gerçekleşti.

Ağustosta endekste kapsanan 589 maddede artış,  26 maddede düşüş gerçekleşti.

En yüksek fiyat artışı gösteren ilk üç mal; %223.81 ile  taze fasulye, %137,13 ile  karpuz ve %90.45 ile bal kabağı odu.

En yüksek fiyat düşüşünde ilk üç sırayı  %19.39 ile kiraz, %11.38 ile  çocuk ve bebek ayakkabısı (deri, altı lastik) ve %9.54 ile kadın ayakkabısı (deri veya suni deri, hazır taban, makosen) aldı.

Ana harcama grupları itibariyle bir önceki aya göre en yüksek artış %12.50 ile Sağlık ana grubunda gerçekleşti.

Konut, Su, Elektrik, Gaz ve Diğer Yakıtlar ana grubunda %11.53, Gıda ve Alkolsüz İçecekler ana grubunda %10.12, Ulaştırma ana grubunda %9.82, Lokanta ve Oteller ana grubunda %9.34, Eğlence ve Kültür ana grubunda %7.04, Mobilya, Ev Aletleri ve Ev Bakım Hizmetleri ana grubunda %6.44, Çeşitli Mal ve Hizmetler ana grubunda %6.32, Haberleşme ana grubunda %4.82, Alkollü İçecekler ve Tütün ana grubunda %0.96, Eğitim ana grubunda %0.71 artış, Giyim ve Ayakkabı ana grubunda %1.15 azalış yaşandı.

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