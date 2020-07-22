Ağustos'ta güney Kıbrıs'a 100 Bin turist bekleniyor

Rum Turizm Bakanlığı müsteşarı Savvas Peridos, Ağustos ayında en iyi senaryo olarak 100 bin turist beklediklerini açıkladı.

Kıbrıs Haber Ajansı'na (CNA) konuşan Peridos, "İngiliz tur operatörleri ile yaptığımız temaslarda turist sayımızdaki beklentimizi Ağustos ayı için 100 bin olarak belirledik. Bu durum tabii ki salgının gidişatına bağlıdır. Ancak en iyi senaryo olarak 100 bin rakamı belirledik, bunun ötesine geçebileceğimizi düşünmüyorum" ifadelerini kullandı.