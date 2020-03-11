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Ağzına götürdüğü eline tükürüğünü bulaştırarak metronun tutunma borusuna sürdü

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'Alkollü olduğu belirlenen adam, polis ve güvenlik ekiplerimiz tarafından durduruldu.'
Ağzına götürdüğü eline tükürüğünü bulaştırarak metronun tutunma borusuna sürdü

Belçika’da metroda maskeli bir adam, ağzına götürdüğü eline tükürüğünü bulaştırarak metronun tutunma borusuna sürdü. O görüntüler, sosyal medyada büyük tepki çekerken, şüpheli gözaltına alındı.

Çin’in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) Avrupa’da da yayılmaya devam ediyor. Belçika’nın başkenti Brüksel’de metroya binen maskeli adam, yüzündeki maskeyi aşağıya çekerek parmaklarını ağzına götürdü. Tükürükle ıslattığı parmaklarını ise metroda bulunan tutunma borusuna sürdü. O görüntüler sosyal medyada paylaşıldı.

Söz konusu görüntülerdeki adamın gözaltına alındığı açıklandı. Brüksel Toplu Taşıma Kurumu’ndan yapılan açıklamada, "Alkollü olduğu belirlenen adam, polis ve güvenlik ekiplerimiz tarafından durduruldu" ifadelerine yer verildi. (DHA)

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