Ağzına kadar dolu tramvayda cinsel ilişki şoku

İngiltere'de tıka basa dolu tramvayda bir erkek ve kadının herkesin gözü önünde cinsel ilişkiye girdiği haberi olay yarattı.

Manchester'da hafta sonu ağzına kadar dolu tramvayda, bir çiftin cinsel ilişkiye girdiğini görenler şok yaşadı. Yolcular, çiftin etrafındaki kalabalığı umursamadan birlikte olduğunu belirterek “Her şeyi görebiliyordunuz” sözleriyle olaya tepki gösterdi.

Bir görgü tanığı, “Çok tuhaftı, hiçbir şey umurlarında değildi. Yaptıklarını gizlemeye bile çalışmıyorlardı” diye konuştu. Bir kişi de adamın pantolonunu indirdiğini, yaşlı bir kadının gördükleri karşısında şoka girdiğini, etraftakilerin çifte bağırmaya başlaması üzerine olayı fark ettiğini anlattı.

Yetkililer, olayla ilgili soruşturma başlattıklarını açıkladı.