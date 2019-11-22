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Ağzına Türk Lirası sokup denize attılar

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Ülkelerindeki savaş ve yoksulluktan kaçarak Avrupa yollarına düşen kaçak göçmenlerin Yunanistan'da maruz kaldıkları insanlık dışı muamele bitmiyor. Yunan polisinin 18 yaşındaki kaçak göçmen Behiye'ye yaptıkları kan dondurdu.
Ağzına Türk Lirası sokup denize attılar

Tüm ailesini Suriye’deki iç savaşta kaybeden Behiye S., Yunan polisi tarafından dövülüp, tüm parası ve eşyalarına el konulduktan sonra denize atıldı. 18 yaşındaki genç kız başından geçenleri şöyle anlattı:

'Boğulmaktan kurtuldum'

Suriye’den geldim. Ailem, tarlamıza düşen bombalı saldırıda öldü. Tek başıma kaldım. Yunanistan’a giderken yakalandık. Bizi çok dövdüler. Telefonumuzu, paramızı aldılar. Türk paralarını yırtıp, ağzıma soktular. Yemek vermedikleri gibi yanımızdaki yemeklere de el koydular. Sonrasında da bizi suya atıp, Türkiye tarafına geri attılar. Bir abi yardımcı oldu, boğulmaktan kurtuldum”.

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