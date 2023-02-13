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“Ah be çocuk. Koruyamadık sizi"

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Depremi NTV televizyonu için Adıyaman’dan yorumlayan deneyimli gazeteci Merih Ak, satırları ile deprem kurbanlarından İzcan Nurluöz’e seslendi, “Seni ve arkadaşlarını öldürdüler” dedi.
“Ah be çocuk. Koruyamadık sizi"

Depremi NTV televizyonu için Adıyaman’dan yorumlayan deneyimli gazeteci Merih Ak, satırları ile deprem kurbanlarından İzcan Nurluöz’e seslendi, “Seni ve arkadaşlarını öldürdüler” dedi.

İşte o satırlar:

Ah be çocuk…

Seninle hiç tanışmadık.

Ama sağ çıkman için o kadar dua ettim ki?

Sadece senin değil, tüm arkadaşlarının, aslında tüm enkaz altında kalanların.

Maalesef tablonun eksi kısmında yer aldın.

Ah be çocuk.

24 bin 617 kişiden birisi oldun. (Şimdilik)

Aslında ne hayallerin vardı, ne hedeflerin vardı. Bunların hiç birini bilmiyorum.

Ama şunu biliyorum;

Seni ve arkadaşlarını öldürdüler.

Enkazı gördüm otelin. Kum ve toprak yığını. Kolonların içindeki demirler çekince elimde kaldı. Kolonu elimle un ufak ettim.

Utandım.

Ah be çocuk.

Koruyamadık sizi. Sizi öldürdüler, biz de izledik.

Arkadaşlarınla yan yana geldiğin uçakta bu kez yine onlarla yan yana tabutla geri döndün. Sessiz sedasız…

Ah be çocuk. Koruyamadık sizi.

Hayallerini, sevgilerini, aşklarını, yapacaklarını ve başaracaklarını ellerinden aldılar.

Bu oyunda da kötüler yine kazandı.

Üzgünüm ve özür dilerim

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