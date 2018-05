AH BU HAZİRAN AYI

Haziran ayı benim mutlu olduğum bir ay.Geçmişi biriktirip yani bir yaşa başlayacağım bir ay üstelik ne garip ki tarihi da 24 Haziran.

İşte bu mutlu olabileceğim ay tüm keyfimi kaçıracak bir ay gibi gelişmekte.

İki olumsuz gelişme bu yıl bu ayda yaşanacak.

Kendisi sahibimiz olduğunu söyleyen ülkede ‘’Sizi biz kurtardık’’, ’’Beslemeler’’diyenlerin ülkesinde Hem Cumhurbaşkanı hem de Milletvekillerini seçecek.

Daha şimdiden ilk sloganlarını bulmuşlar ‘’Kıbrıs’ımızı sattırmayız’’

Sanki bizi zamanında İngiliz’e satılan şimdi de satın almak için sırada bekleyenler varmış gibi ille de sattırmayız.

Kıbrıs ve Kıbrıslıya bakış açısı bu ‘’Satılık mal’’

KKTC’de ise çoğu batmış Belediyelerin seçimlerinin yanında muhtar ve azalarının seçimi var.

Önceki yazımda rakamsal olarak yaklaşık her 36 seçmenden birinin aday olacağı bir seçim.

Buraya kadar üzcü ne var diyebilirsiniz.

Akdağ’ın ifadesinden başlayalım ‘’Kıbrıs’da 100 000’in üzerinde seçmenimiz var’’

Elçiliğin telefonlarımıza gönderdiği ‘’Yurtdışı seçmen kütüğünde kayıdı olmayan TC vatandaşları 12 Mayıs’a kadar Konslosluk şubemize gelerek kayıt yaptırsın’’mesajı.Kökü Osmanlı’nın Kıbrıs’ı fethine dayanan bir Kıbrıslı olarak bu mesaja üzülmedim dersem yalan olur.

Demek ki bu kadar Kıbrıslı ilgisi, sonuç itibarı ile TC’deki seçimler için KKTC’dev de ciddi bir kampanya süreci yaşanacaktır.

Gerek Ülkü Ocakları gerek AKP Kıbrıs temsilcilikleri ile TC kökenli dernekler da bu kampanyanın içinde yer alacaktır.

160 000 dolayında seçmenimiz varsayıldığına göre ve 36 kişiye bir adaylık düştüğüne göre,100 000’in üzerinde de çift kimlikli vatandaşımız olduğuna göre demek ki yarıya yakın KKTC’de yapılacak yerel seçimlerde çift uyruklu vatandaşımız aday olacaktır.

Ne güzel değil mi? Bu vatandaşlarımız hem İsa’ya hem de Musa’ya yaranacaklardır.

Ben bu her iki seçime oy kullanacak vatandaşların seçim öncesi ne yapacaklarını merak ediyorum.

İlçelerimizde köylerimizde durumu düşünün. Köyün Muhtar ve Azalarının resimlerinin yanında Tayyip bey ve diğer Cumhurbaşkanlarının ve de TC Milletvekil adaylarının afişi asılacak veya TC Partilerinin afişi asılacak.İlçelerimizde Belediye Başkan ve Meclis üyelerinin posterlerinin yanında TC Cumhurbaşkanı Adaylarının ve siyasi partilerinin poster ve bayrakları sallanacak

Şehirlerimizde KKTC’deki yerel seçimleri için yapılacak mitnglerin yanında TC Cumhurbaşkanlığı için mitingler düzenlenecek.Marşlar çalınacak.

Bu karmışıklığın nedeni da KKTC’deki seçmen profili.

Propaganda için seçmenin kapısı çalındığında seçmen KKTC’deki yerel seçimler için mi gelindiği yoksa TC’deki seçimler için mi gelindiğini bilmeyecek.

Her 36 kişiden birinin aday olcagı bu ülkede aday alanların neredeyse yarı iki ayrı oy kullanacak.

Birisi kendisine ve partisine diğerini da Türkiye’deki partisine.

Var mı böylesi ikilem yaşayacak ülke.

Kıbrıs’da yaşayıp Kıbrıs sorunun çözümü için oy kullanacak seçmenin yarısından fazlasının hala daha Kıbrıs’lı olmamasının ve Kıbrıs Türkünün onların haklarını vermediği gerekçesi ile Siyasi parti kurmanın altında yatan bu çift uyrukluluk değil midir?

İngiltere’de yaşayan Kıbrıslı Türkler KKTC’de yani kendi ülkelerinde İngiliz vatandaşı oldukları içi oy kullanamazlar ama Kıbrıs’da yaşayıp da hem TC hen KKTC vatandaşı olanlar her iki ülke için oy kullanabilir.

Hani bizim self determinasyon hakkımız.?Yarın olası bir çöüm referandumunda Tüm seçmen oy kullanacağına göre demek ki bu yönde kullanılacak oy oranında bile azınlıkta olacağız.

Ben Haziran seçimlerinde özellikle AKP’nin Kıbrıs’da yapılacak propagandada bizdeki yerel seçimlerin çok çok önünde olacağını düşünüyorum.