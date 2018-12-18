  • BIST 89.813
  • Altın 215,137
  • Dolar 5,3552
  • Euro 6,0901
  • Lefkoşa 12 °C
  • Mağusa 16 °C
  • Girne 16 °C
  • Güzelyurt 11 °C
  • İskele 16 °C
  • İstanbul 11 °C
  • Ankara 6 °C
SON DAKİKAİngiltere Brexit'i tek taraflı iptal edebilir

AHEF: Yanlış bilgi nedeniyle aşı reddi artıyor

» »
Birinci basamak sağlık hizmetlerinin önemine değinen Türkiye Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu Yönetim Kurulu Başkanı Şenol Atakan, "Yanlış bilgi nedeniyle aşı reddi artıyor. Bu konuda da kamuoyunu bilinçlendirmek için bir hazırlık içindeyiz" dedi
AHEF: Yanlış bilgi nedeniyle aşı reddi artıyor

Nevşehir’de düzenlenen AHEF Mini Tıp Akademisi'nde gazetecilere açıklama yapan Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu (AHEF) Yönetim Kurulu Başkanı Şenol Atakan, aile hekimlerinin birinci basamak sağlık hizmetinin yürütülmesi açısından önemli rol üstelendiğini söyledi.

“Birinci basamak sağlık hizmetleri ülkenin can damarıdır” diyen Atakan, sağlıkta yaşanan şiddet olaylarına değindi, şiddetin sona ermesini sağlamak için gerekli yasal düzenlemelerin yapılmasını beklediklerini belirtti.

Sağlık alanındaki şiddetin, halkın bilgi eksikliğinden kaynaklandığını ifade eden Atakan, şunları dile getirdi:

“AHEF OLARAK ŞİDDET KONUSUNDA UZUN SÜREDİR MÜCADELE VERİYORUZ”

"Aile hekimlerinin en büyük sorunlarından biri sağlıkta şiddet. Vatandaşın, sağlık okur yazarlığının az olmasına bağlı olarak tartışmalar çıkabiliyor. Sözlü ya da fiili şiddete varabilen sonuçlar olabiliyor. Biz AHEF olarak bu konuda çok uzun süredir mücadele veriyoruz. Bu kapsamda, TBMM'ye yasa hazırlanması için teklif sunduk. İlk başta akut çözüm olarak bir caydırıcı yasa tasarısı oluşturulmasını istiyoruz. Birinci basamak sağlık hizmetleri ülkenin can damarıdır. Yanlış bilgi nedeniyle aşı reddi artıyor. Bu konuda da kamuoyunu bilinçlendirmek için bir hazırlık içindeyiz."

Atakan, Nevşehir ve çevre illerde görev yapan aile hekimlerinin katıldığı iki gün sürecek programda, akılcı laboratuvar kullanımı, obezite, diyabet ve hipertansiyon konularında da eğitim semineri düzenleneceği bildirdi.

Nevşehir Sağlık İl Müdürü Rahim Ünlübay ve Nevşehir Aile Hekimleri Derneği Başkanı Erkut Coşkun'un konuşma yaptığı programda, aile hekimlerinin yaşadığı sorunların ele alındığı panel de düzenlendi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • “Alkol Tedavi Birimi” için ilk adım atıldı15 Aralık 2018 Cumartesi 14:35
  • Talasemi ile mücadelede yüzde 100 başarı hedefi15 Aralık 2018 Cumartesi 14:11
  • Kışın hasta olmak istemeyen ofisinde diş fırçası bulundursun!15 Aralık 2018 Cumartesi 10:00
  • Kestanenin faydaları ve zararları nelerdir?15 Aralık 2018 Cumartesi 09:30
  • Bu kışın belası gergedan virüsü!15 Aralık 2018 Cumartesi 09:00
  • Zararlı diye vazgeçmeyin, eksikliği birçok hastalığa sebep oluyor!15 Aralık 2018 Cumartesi 08:30
  • Oyun bağımlılığı kamburluk yapıyor!15 Aralık 2018 Cumartesi 08:00
  • 'Çocuklarda gece yatak ıslatma psikolojik bir sorun değil'14 Aralık 2018 Cuma 18:00
  • Depresyon Psikoterapisinin Beyinde Yarattığı Değişimler13 Aralık 2018 Perşembe 14:51
  • Kanserde alternatif tıp cerrahi müdahaleyi geciktiriyor13 Aralık 2018 Perşembe 13:09
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti