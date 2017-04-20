AHEPA heyeti Anastasiadis’le görüştü

AHEPA (American Hellenic Educational and Progressive Association) Başkanı Andreas Zahariadis ABD’deki Donald Trump başkanlığındaki yeni hükümetin Kıbrıs sorununa adil bir çözüme inandığını söyledi.

Fileleftheros’un haberine göre heyetiyle birlikte Güney Kıbrıs’ta bulunan ve dün sabah Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’le makamında görüşen Zahariadis, görüşme sonrasında yaptığı açıklamada “ABD’deki, Donald Trump başkanlığındaki yeni hükümet Kıbrıs sorununda adil bir çözüme inanıyor” dedi. Zahariadis, Kıbrıs sorunuyla ilgili bir şey olacağına, ABD’nin (Kıbrıs sorununu) bırakmayacağına inandığını” söyledi.

Görüşmede Kıbrıs sorunu, ekonomideki gelişmeler, enerji ve ABD ile ikili ilişkilerle ilgili bilgi alan Zahariadis, Anastasiadis’in ve Güney Kıbrıs’ın yanında olduklarını belirterek “43 yılın çok fazla olduğunu, Türkiye’nin sorunu çözme zamanının geldiğini” iddia etti.

Görüşmede hazır bulunan Rum İnsani Konular Komiseri Fotis Fotiu’nun da AHEPA heyetine kayıplar ve Dış Rumlar konularıyla ilgili bilgi verdiği kaydedilen haberde, Zahariadis’in de Vadili köyünden ve babası kayıp olduğu izahı yapıldı.

Habere göre Zahariadis “kayıplar meselesinin çok büyük olduğunu, bu meseleyi bırakmayacaklarını ve bunun için mücadele edeceklerini” söyledi.

Fotiu, AHEPA heyetiyle kayıplar meselesinin ileri götürülmesi için AHEPA’ya çok daha dinamik bir rol verilmesi konusunu ele aldıklarını ve Dış Rumların da iş birliğiyle ABD’de inisiyatif ve eylemler ileri götürülmesine karar verdiklerini anlattı. Fotiu heyet ile Güney Kıbrıs, Yunanistan ve İsrail’in Dış Rumlarla ilgili konularda üçlü iş birliğini de ele aldıklarını anlattı ve Dış Rumların diaspora konularındaki destek ve yardımlarının çok önemli olduğunu söyledi.