  • BIST 1.392,640
  • Altın 499,13
  • Dolar 8,6550
  • Euro 10,2500
  • Lefkoşa 34 °C
  • Mağusa 34 °C
  • Girne 31 °C
  • Güzelyurt 32 °C
  • İskele 34 °C
  • İstanbul 28 °C
  • Ankara 27 °C
SON DAKİKADelta varyantı durdurulamıyor! Dünya ayakta!

Ahilleas Dimitriadis: “Mülkiyet Oyunu Kaybedilmedi”

» »
Adını Titina Loizidu davasıyla duyuran Kıbrıslı Rum avukat Ahilleas Dimitriadis, “Maraş’ı kaybedersek Kıbrıs sorununu çözme sürecimizi kaybedecek ve taksim kayalığına çakılacağız.
Ahilleas Dimitriadis: “Mülkiyet Oyunu Kaybedilmedi”

Adını Titina Loizidu davasıyla duyuran Kıbrıslı Rum avukat Ahilleas Dimitriadis, “Maraş’ı kaybedersek Kıbrıs sorununu çözme sürecimizi kaybedecek ve taksim kayalığına çakılacağız. Mülkiyet oyunu kaybedilmedi” dedi.

Ahilleas Dimitriadis’le yaptığı özel röportajı “Mülkiyetle İlgili Oyun Kaybedilmedi… Oyun Kaybedilmedi, AİHM’de Hâlâ Elimiz Güçlü ve Davalar Kazanıyoruz, Şimdi de EVKAF’la (davada) Üçüncü Kez Zafer İstiyoruz”  başlığıyla aktaran Fileleftheros, Dimitriadis’in şu sözlerini öne çıkardı:

“Küçük ve esnek olarak Avrupa’nın dümen suyuna gitmeliyiz. Çıkarlarımızın Avrupa’nın dümen suyunda gitmesini başarırsak Avrupa’nın güvenliği ve korumasından yararlanırız ve ancak o zaman Kıbrıs sorununun çözümünü ve Türkiye için bir pozitif ajandayı evrimsel olarak müzakere edebiliriz.”

Avrupa’ya gidip ortaklarına Guterres Çerçevesi’nin 6 maddesi üzerinde, siyasi eşitliğe sahip, iki toplumlu iki bölgeli federasyon istediklerini söylememeye, ne istediklerini izah etmemeye devam ederlerse itibarlarını kaybedecekleri uyarısında bulunan Dimitriadis, çözümle ilgili niyetleri ve ortaklarına gerçek güven konularında Avrupa’da itibarsızlık sorunu yaşadıklarına dikkat çekti.

“TMK’YA BAŞVURMAZLARSA MALLARINI KAYBEDECEKLER”

Dimitriadis, Maraş meselesinin kapsamlı çözüm çerçevesinde çözüleceği görüşünü ortaya koyarak “Maraş’ı kaybedersek, Kıbrıs sorununu çözüm sürecimizi de kaybeder ve taksim kayalığına çakılırız. Şahsen ben bir Maraşlı’nın mülkünü talep etmek için Maraş’a yerleşmesi gerektiği teorisini kabul etmiyorum” dedi, şunları söyledi:

“Bu bir yanılsama, olgular ise net. Maraşlılar mülklerinin iadesini istiyorlarsa, halen Türk emlak yatırımcısına verilmemişse, - bu matematiksel kesinlikle olacak- kendilerine danışmanlık yapacak avukat bulup ve Taşınmaz Mal Komisyonu’na (TMK) başvurmazlarsa mallarına dönme hakkını kaybedecekler ki bu her an olabilir.”

“MARAŞLILAR TAPULARINI TOPLAYIP AVUKATLARINI BULSUN”

Şu ana kadar Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nde (AİHM) kazandıklarını, şimdi de AİHM’de EVKAF davasının görülmekte olduğunu söyleyen Dimitriadis, şunları da ekledi:

“İnsanlar mallarını talep etmek isterse, tapularını toplayıp avukatını bulsun ve geri dönme hakkını almak için başvuru yapsın. Devlet de artık uyansın ve Strazburg’da savaş veren Kıbrıslılara, AİHM’de kazandığımız Triandafillidis ve Markidis davalarında yaptığı gibi yardım etsin. Şu anda EVKAF davası var, eylül ayına kadar tezlerimizi sunmamız gerekiyor. Kıbrıs Cumhuriyeti bize iki buçuk sayfalık zayıf bir not verdi. Timbu (Ercan) ile ilgili davada ise hiçbir talep almadı. Koordinasyon şart.”

Ahilleas Dimitriadis, Kıbrıs sorununun çözümünün siyasi olduğunu ve Kıbrıslı Rumların mülkiyet konusunda hukuki avantaja sahip olduğunu, bu ikisinin kombine yürütülmesi gerektiğini söyledi. Her bir Maraş kökenlinin TMK aracılığıyla mülkiyetteki insan haklarını talep etmesi gerektiği görüşünü ortaya koyan Rum avukat, “Halen 344 kişi bu başvuru yaptı ve prosedür ilerlediğinde mülklerini geri alacaklar. Kesin olan şu ki mülkün varsa ve başvuru yapmadıysan Türkler geri vermeyecek, muhtemelen Türk emlak yatırımcısına verecek, sen de bakacaksın” diye konuştu.

“AVRUPA KONSEYİ’NDE NEDEN VETO KULLANMADIK?”

Rum yönetiminin hiçbir şey yapmadığını, bir eylem planı da olmadığını ve bunu, Türkiye’nin Maraş’ta atacağı adımları bekleyeceğini söyleyerek örttüğünü anlatan Dimitriadis, Rum yönetiminin neden Avrupa Konseyi’nde veto kullanmadığını sordu.

AİHM’de çok şey başardıklarını, AB’nin bacaklarından birinin de devlet hukuku olduğunu belirterek “Öne çıkıp AB’ye, 4’üncü hükümetler arası başvuruda Türkiye kayıplar için 30, mahsurlar için 60 milyon Euro borcunu AB’nin mülteciler için vereceği 3 milyar Euro’dan ödesin diyebilirdik. Bu, basit bir şey. Artık bıçak kemiğe dayandı” dedi.

TMK’YA 3 DALGA HALİNDE KİTLESEL BAŞVURU

Maraş’taki mülkler konusunda çözüm veya eylem planı olup olmadığı sorusuna karşılık Rum yönetiminin ve/veya sözde “belediye”nin, ev ve işyeri tapularını güncellemelerine ve kitlesel halde başvuru yapmaları için Maraş kökenlilere yardımcı olması gerektiği görüşünü ortaya koyan Dimitriadis, şunları ekledi:

“Maalesef, başarı büyük değil. Konstantia otelden Golden Sands’a ve Maraş’taki küçük manastıra kadar bir sahil şeridi talep edilmemişken 6 bin parsele 344 başvuru yeterli değil. Mülkler, Kıbrıs Cumhuriyeti tarafından verilen tapularda isimleri yazanlara aittir ve kararı da onlar verecek.

“6 BİN PARSELE 344 BAŞVURU YETERLİ DEĞİL”

6 bin 82 parsel bulunan kapalı Maraş’ta başvurular sahil cephesi, ekonomik işletmeler ve diğerleri olmak üzere üç dalga halinde yapılmalıydı. Bu yıllar önce yapılmalıydı. Oyun kaybedilmedi, AİHM’de halen güçlüyüz ve davalar kazanıyoruz, şimdi EVKAF ile ilgili davada zafer peşindeyiz. Emsalden faydalanmak isteyenler TMK’ya başvurmadılarsa zafer onlar için onursuz olacak.”

Öte yandan Alithia “Prastio” (Dörtyol) kökenli Rumların, 30 Haziran günü eski köylerini ziyaretleri çerçevesinde kapalı Maraş’ı da ziyaret ettiklerini, geziye katılan Alithia muhabirine izlenimlerini aktardıklarını yazdı.

Gazete haberi “Alithia Kapalı Maraş’ta… Maraş’la İlgili infial Tırmanıyor” başlığını attığı izlenim haberinde kapalı Maraş’ta olmaktan dolayı “karışık duygular” içerisinde olan Dörtyol kökenli 5 Rum’un, “ aktardıklarını “Maraş’ta olup bitenler keder, acı, öfke ve infial yaratıyor” vurgusuyla özetledi.

Etiketler: , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Anastasiadis: “işgalden” bu yana karşılaştığım en büyük trajedi04 Temmuz 2021 Pazar 19:36
  • Yangın:.. 67 yaşındaki adama 8 gün tutukluluk!04 Temmuz 2021 Pazar 10:04
  • Yangın.. 36 kişi Lefkoşa'ya nakledildi04 Temmuz 2021 Pazar 09:39
  • Yangını çıkarmakla suçlanan 67 yaşındaki zanlı adliyeye sevk edildi04 Temmuz 2021 Pazar 09:06
  • YANGIN... Trodos'ta 4 kayıp. Araçları yanmış halde bulundu04 Temmuz 2021 Pazar 08:50
  • Yangın... 55 Kilometre kare yer yandı! Alevlerle dev savaş devam ediyor...04 Temmuz 2021 Pazar 08:45
  • Yangın kontrol altına alınamadı!03 Temmuz 2021 Cumartesi 22:02
  • Limasol'da büyük yangın (VİDEO)03 Temmuz 2021 Cumartesi 18:06
  • Kıbrıslı Rum Lider yeni bakanların yemin töreninde yatırım programı noksanlıklarından dolayı özür diledi03 Temmuz 2021 Cumartesi 10:53
  • Güney Kıbrıs Yeniden Kırmızı Bölgede02 Temmuz 2021 Cuma 19:00
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti