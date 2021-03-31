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Ahmed Arif’in Sur’daki yıkık evi 'Ahmed Arif’in Hasreti' belgeseli ile ortaya çıktı

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Hasretinden Prangalar Eskittim, Karanfil Sokağı, Otuzüç Kurşun, Uy Havar, Leylim Leylim isimli şiirleriyle tanınan şair Ahmed Arif’in Diyarbakır’daki evinin yıkıldığı ortaya çıktı.
Ahmed Arif’in Sur’daki yıkık evi 'Ahmed Arif’in Hasreti' belgeseli ile ortaya çıktı

Hayattayken yayımlanan tek şiir kitabı ‘’Hasretinden Prangalar Eskittim’’ ile şiirde büyük etki yaratan şair Ahmed Arif’in hayatı belgesel film oldu. Gazeteci Dilek Gül’ün yönettiği belgesel filmde, Ahmed Arif’in oğlu Filinta Önal dahil şairin hayatında özel yer edinmiş isimler ve edebiyatı üzerine araştırma yapanların anlatımları yer alıyor.

Aynı zamanda filmde Ahmed Arif’in hayatının geçtiği kentler, okuduğu okullar ve gözaltında işkence gördüğü yerlerin çekimleri de var. 

‘’Ahmed Arif’in Hasreti’’ isimli filmde yıkılan Sur’un içinde kalan Ahmed Arif’in doğduğu evin son hali de görüntülendi.

Etrafı tamamen yıkılan Fatih Paşa Mahallesi, Yağcı Sokak, 7 numaralı adresindeki Ahmed Arif’in evinin bir kısmı yıkılmışken, bir kısmı hala ayakta.

Amed Arif’in şiirlerini çıplak sesle okuduğu ilk orijinal kayıtların da yer aldığı belgeselin müziği Metin Kemal Kahraman’a ait.

Ahmed Arif’in Hasreti belgesel filminin ilk gösterimi şairin 30. ölüm yıldönümünde 2 Haziran’da Diyarbakır Forum Sineması’nda yapılacak. 

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