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Ahmedinejad cumhurbaşkanı adayı olamadı

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Ahmedinejad cumhurbaşkanı adayı olamadı
İran'da Mayıs ayında düzenlenecek olan cumhurbaşkanlığı seçimlerine katılacak altı adayın isimleri belli oldu. Adaylık başvurusunda bulunanlardan, İran'ın eski cumhurbaşkanı Ahmedinejad'ın ise adaylığı kabul edilmedi.

İran'da 19 Mayıs tarihinde düzenlenecek cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olmak üzere başvuru yapan adaylardan altısına adaylık izni verildi. Başvuruda bulunanlardan olan, eski İran Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad'a ise adaylık izni çıkmadı.

Ahmedinejad'ın yarışta yer alamayacağı, perşembe günü İran devlet medyası tarafından açıklandı. Yapılan açıklamada, seçimlerde ülkenin şu anki Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, aşırı muhafazakâr din adamı İbrahim Reisi, Tahran'ın muhafazakâr belediye başkanı Muhammed Bakır Galibaf, Cumhurbaşkanı Yardımcısı İshak Cihangiri, ılımlı Mustafa Haşemitaba ve muhafazakar Mustafa Mirsalim'in yer almasına karar verildiği bildirildi.

Muhafazakârlardan tek aday

Muhafazakarların seçimlere tek bir adayla girmedikleri takdirde, şu anki cumhurbaşkanı Hasan Ruhani karşısında başarı elde etme ihtimallerinin düşük olduğu belirtildi. Muhafazakârların ön seçimlerde belirlediği toplam 5 adaydan dördünün sonradan yarıştan çekilmesi beklendiği vurgulandı.

Mevcut şartlarda muhafazakârların belirleyeceği adayın, din adamı İbrahim Reisi olmasının beklendiği belirtildi. Reisi, İran'ın Meşhed kentinde bulunan, nüfuz sahibi İmam Rıza Türbesi'nin lideri.

Ruhani yeniden seçilecek mi?

 

Hasan Ruhani yeniden cumhurbaşkanı seçildiği takdirde, 2015 yılında Batı ülkeleriyle varılan nükleer anlaşmayı bozmamasının beklendiği ifade edildi. Mahmud Ahmedinejad'ın da aralarında bulunduğu muhafazakârların ise seçime, söz konusu "anlaşmayı gözden geçirmek ya da yürürlükten kaldırmak" vaadiyle girdiğinin altı çizildi.

Muhafazakârlar Ruhani'ye ve diğer reformculara, yapılan anlaşmayla birlikte "ulaşılması planlanan iktisadi amaçlara ulaşılmadığı" suçlamasını yöneltiyor. Muhafazakârlar ayrıca, "yaptırımların kaldırılmasından sonra Batı'nın İran'la ortak çalışma yürütmek istemediğini" de savunuyor.

Hasan Ruhani, 2013 yılındaki cumhurbaşkanlığı seçimlerinde makama bu yıl da aday olan Muhammed Bakır Galibaf'ın da aralarında olduğu toplam 5 adayla yarışmıştı. Ruhani, oyların yüzde 51'ini alarak cumhurbaşkanı seçilmişti.

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