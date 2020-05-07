Ahmet Ataç yaşamını yitirdi

Yasak nedeniyle yurtdışına çıkamadığı için tedavisinde geç kalınan kemik kanseri hastası Ahmet Burhan Ataç, ısrarlı taleplere rağmen tutuklu babasını göremeden yaşamını yitirdi

Adana’da tedavi için yasak nedeniyle uzun süre yurtdışına çıkamadığı için tedavisine geç kalınan kemik kanseri hastası 8 yaşındaki Ahmet Burhan Ataç, dün gece durumunun ağırlaşmasıyla kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Ataç’ın cenazesinin bugün Adana Kabasakal Mezarlığı’nda toprağa verilecek.

Ahmet’in annesi Zekiye Ataç ve babası Harun Reha Ataç 2018 yılında Gülen Cemaati soruşturması kapsamında gözaltına alındı. Ataç’ın annesi serbest bırakılırken, babası tutuklandı. Babası cezaevinde olan Ataç, Türkiye’ye sosyal medyada yayınlanan “19 aydır babamı görmüyorum. Bir yıldır hastayım. Babama sarılmak ve iyileşmek istiyorum” videosu ile tanımıştı.

Oğlunun son günlerini göremedi

Ataç’ın annesi Zekiye Ataç, Almanya’daki bir onkoloji kliniğinde tedavi umudu olduğunu sosyal medyadan duyurmuş ancak yurt dışına çıkış yasağı bulunması nedeniyle Ataç babaannesi ile Almanya’ya gitmişti. Annesini yanında isteyen Ataç, tedavisine ara verildiği süreçte yeniden Türkiye’ye getirilmişti. Daha sonra yürütülen kampanya ile annesi pasaportunu alabilmişti. Ataç, tedaviye cevap veremediği için tekrardan Türkiye’ye getirilmişti.

Babasını yanında görmek istiyordu

Baba Ataç ise tüm girişimlere rağmen oğlunun son günlerini göremedi. Israrlı taleplere karşı babasıyla Ocak ayında sadece 1 saatliğine görüşen Ahmet Ataç, son günlerinde babasını yanında görmek istiyordu ancak ısrarlı taleplere rağmen bu isteği karşılanmadı.

‘Kavuşturmamakta inat ettiler’

Haberin duyulması üzerine Ataç’a dair sosyal medya kullanıcıları tarafından “#AhBeAhmet” etiketi

üzerinden tepkiler geldi.

Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı “Bu toplum Ahmet’in vebalinin altından ne bu dünyada ne öte dünyada kalkabilir. Bir çocuk babasına kavuşmak istedi, babasının ona kol, kanat olmasını istedi, betonlaşmış anlayışlar kapı, duvar oldu. Masum bir istek zulüm çarklarının arasında ezildi, gitti, kanser oldu bu hasretten” şeklinde paylaşımlarla duruma tepki gösterdi.

Durumuyla yakından ilgilenen HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu da şu tepkiyi gösterdi: “Canım Ahmet bizden ayrıldı, annesinden, kardeşinden ve doyamadığı babasından ayrıldı Gece babası son anına yetişsin diye çok uğraştık, 3 kez kalbi duran Ahmet için Savcı, ısrarla babayı ancak sabaha göndereceğini söyledi Yetişemedi baba… Kavuşturmamakta inat etmişlerdi hep.”