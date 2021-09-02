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Ahmet Ateş ve Aynur Hatay'ın otopsi sonuçları açıklandı

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Polis Basın Subaylığı açıkladı.
Ahmet Ateş ve Aynur Hatay'ın otopsi sonuçları açıklandı

Polis Basın Subaylığı açıkladı:   

1.  31.08.2021 tarihinde, Derince’de sakin ikametgâhı içerisinde aniden rahatsızlanarak yaşamını yitiren Ahmet ATEŞ (E-55)’in yapılan otopsisinde ölüm sebebinin geçirmiş olduğu “kalp krizi” sonucu olduğu tespit edilmiştir. Soruşturma devam etmektedir.

 

2. 27.08.2021 tarihinde, Sınırüstü'nde kalmakta olduğu yaşlı bakım evinde rahatsızlanarak yaşamını yitiren Aynur HATAY (K-80)’ın yapılan otopsisinde, ölüm sebebinin “kalp yetmezliği ve buna bağlı olarak gelişen kalp krizi” sonucu olduğu tespit edilmiştir. Soruşturma devam etmektedir.

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