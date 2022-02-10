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Ahmet Aziz Altay Hayatını Kaybetti

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Ahmet Aziz Altay Hayatını Kaybetti
Ahmet Aziz Altay Hayatını Kaybetti

 

Kıbrıs Cumhuriyeti Temsilciler Meclisi'nde Milletvekilliği görevi yapan Ahmet Aziz Altay hayatını kaybetti.

Yüksek Mahkeme Başkanlığı görevinde de bulunan Ahmet Aziz Altay için yarın saat 10.30’da Cumhuriyet Meclisi bahçesinde tören düzenlenecek.

Meclis’ten verilen bilgiye göre Ahmet Aziz Altay’ın özgeçmişi şöyle:

“26 Ekim 1927 ‘de karma bir köy olan Aktepe’de (Asproya) doğdu. İlkokulu Aktepe’de, liseyi Kıbrıs İslam Lisesi’nde ve avukatlık eğitimi için gittiği İngiltere’de Gray’s Inn’de Barrister at law ünvanını alarak tamamladı.

1956’da İngiltere’den Kıbrıs’a dönen Altay, kaydını yaptırır. 1957 Kasımında Kıbrıs Türk Kurumları Federasyonunun Baf Temsilcisi seçilir. Bu görevini Kıbrıs Cumhuriyetinin kuruluşuna kadar devam ettirir. Volkan’da kısa bir süre çalışır. 1957’de TMT’nin kurucuları arasında olan Altay, TMT’nin Baf’taki temsilcisi olup bir süre TMT’nin başkanlığını da yürütür. 

1958 Ağustos’unda organize olmak için Türkiye’den gelen askeri personel tarafından eğitim alıp Yardımcı Serdar olarak çalışır. 1963 Ekim sonunda serdar olarak görevine devam eder. 1964’te Baf Sancaktarlığı Baf’tan ayrılır ve onun yerine de 3 seneye yakın Sancaktarlık görevini yapar. 1970’te terhis olur.

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Kıbrıs Cumhuriyeti Temsilciler Meclisi’ne Baf bölgesinden seçilen Altay, 1970’e kadar milletvekilliğini sürdürür. 2 seneye yakın Avukatlık yapar. 22 Ağustos 1972’de yargıç olur. 1976’da Girne Kaza Mahkemesi Başkanı, 1980 Martında Lefkoşa Yüksek Mahkeme Yargıcı oldu. Ekim 1992’de Yüksek Mahkeme Başkanlığından emekli olan Altay, evli ve bir çocuk babasıydı; İngilizce ve Rumca biliyordu.”

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